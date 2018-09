Videojuego: Top 10 de jugadores del FIFA 19



13/09/2018 - 11:58:10

Curioso resulta que dos de los futbolistas más relevantes del año, el francés Antoine Griezmann y el egipcio Mohamed Salah hayan quedado fuera de los 10 mejores jugadores del videojuego ‘FIFA 19’, producido por la firma EA Sports. El francés fue ninguneado en la terna final de los premios The Best de la FIFA –en la que sí aparece Salah- y ahora en uno de los títulos más populares del planeta.



La lista postula a los jugadores más reconocidos en todo el mundo y los que se han vuelto verdaderas leyendas por sus récords, estrategia y talento, como Cristiano Ronaldo (quien la encabeza) y Lionel Messi (que le va a la zaga pero que también estuvo ausente de la terna de The Best).

La Lista



1. Cristiano Ronaldo – Juventus (94 OVR)

2. Lionel Messi – FC Barcelona (94 OVR)

3. Neymar Jr – Paris Saint-Germain (92 OVR)

4. Luka Modrić – Real Madrid (91 OVR)

5. Kevin De Bruyne – Manchester City (91 OVR)

6. Eden Hazard – Chelsea (91 OVR)

7. Sergio Ramos – Real Madrid (91 OVR)

8. Luis Suarez – FC Barcelona (91 OVR)

9. David De Gea – Manchester United (91 OVR)

10. Toni Kroos – Real Madrid (90 OVR)



El título ‘FIFA 19’ –que incluye nuevas características como la Champions League– se lanza globalmente el próximo 28 de septiembre para las plataformas PS4, Xbox One, Nintendo Switch y PC.