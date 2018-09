España: El Congreso aprueba el decreto ley que permitirá exhumar a Franco del Valle de los Caídos



13/09/2018 - 11:16:32

RT.- Este jueves se ha aprobado en el Congreso de los Diputados el Decreto que modifica la Ley de Memoria Histórica para permitir la exhumación de los restos del exdictador Francisco Franco de su actual emplazamiento en el Valle de Los Caídos.



El Ejecutivo socialista de Pedro Sánchez aprobó dicho Decreto Ley en el Consejo de Ministros del pasado 24 de Agosto, dejándolo pendiente de esta convalidación en sede parlamentaria.



La mayoría de los grupos de la Cámara han votado sí a la nueva norma, excepto el Partido Popular y Ciudadanos, que se han abstenido. El cómputo final recoge 172 votos a favor, 2 en contra y 164 abstenciones.



"Retratados" para la historia



"El primer elemento para resignificar el Valle de los Caídos es sacar el cadáver de Franco", afirmó durante el debate la Vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, que recordó a los diputados que, con su voto, cada uno de ellos quedaría "para la Historia retratado consigo mismo y con los hombres y mujeres que son nuestros compatriotas".



Por su parte, la diputada Eva García Sempere, del grupo Unidos-Podemos, dijo que "este decreto debería dejar claro que si se exhuma Franco fue por ser un genocida", y reclamó que no siga en pie la enorme cruz que preside el monumento en el Valle de Los Caídos.



Desde Ciudadanos, el diputado Jose Manuel Villegas señaló que "después de 40 años, desenterrar el cadáver de Franco no es prioritario ni urgente para la inmensa mayoría de los españoles", y ha acusado al presidente Pedro Sánchez de utilizar el decreto como una "cortina de humo" que en cualquier caso resultaría insuficiente "para tapar su debilidad y su incompetencia".



Jorge Fernández Díaz, diputado del Partido Popular, informó de la abstención de su grupo y llegó incluso a cuestionar la legitimidad democrática del Ejecutivo de Sánchez: "Ya es grave que tengamos que aguantar que ustedes estén ahí no por los votos de los españoles, porque fueron derrotados dos veces, sino por los votos de los que quieren destruir España", dijo en referencia a la moción de censura que llevó a los socialistas al poder, con el apoyo de varios grupos nacionalistas.



El objetivo de esta modificación en la Ley de Memoria Histórica es proteger la iniciativa del Gobierno, evitando posibles demandas judiciales por parte de la familia del dictador que podrían paralizar o demorar la exhumación.



El lugar donde se encuentran los restos de Francisco Franco es un monumento levantado por el propio dictador, que además de su tumba, alberga también los restos de más de 33.000 combatientes muertos en la Guerra Civil española (1936-1939), en lo que se considera la mayor fosa común del país. El llamado Valle de los Caídos es objeto de numerosas críticas por ser el único monumento a un dirigente fascista que queda en pie en Europa.