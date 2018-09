Los movimientos sociales defenderán a la nueva Bolivia en las próximas elecciones: Morales



13/09/2018 - 10:16:17

Cochabamba, (ABI).- El presidente Evo Morales aseguró el jueves que los movimientos sociales defenderán a la "nueva Bolivia" de la que ambicionan apoderarse los partidos políticos de la "derecha procapitalista" en las elecciones generales de 2019.



En un acto público en Cochabamba, el mandatario indígena afirmó que las principales fuerzas sociales del país están unidas en torno a la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam) y el oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS) para enfrentar a los "partidos que sirven al imperio".



En los comicios "ojalá sean solamente dos partidos: la derecha, que representa al capitalismo, al imperialismo; y nosotros los movimientos sociales, que representamos al pueblo boliviano mediante nuestras organizaciones", manifestó.



Morales agregó que las organizaciones sociales y el MAS cambiaron la historia boliviana en los últimos 12 años con programas y propuestas de gobierno que promovieron el desarrollo político, económico y social del país.



"Nosotros hemos construido la nueva Bolivia, ahora ellos (la derecha) están mirando para adueñarse de esta nueva Bolivia. Vamos a defender la nueva Bolivia para seguir construyendo esta nueva Bolivia", enfatizó.



El líder del MAS también dijo que ahora el pueblo es el que decide el futuro de Bolivia y no los partidos políticos como en el pasado, a través de coaliciones de gobiernos o la denominada democracia pactada, caracterizadas por la distribución de cuotas de poder.



"Antes el pueblo votaba, pero no elegía al presidente. Antes de nuestro proceso, cómo no había un candidato a presidente que ganaba con más del 50 por ciento, después de las elecciones buscaban alianzas. Quien elegía al presidente era el Congreso (...), a eso se llama democracia pactada", recordó Morales, que en 2006 llegó a la presidencia tras ganar las elecciones generales con el 54% de los votos.