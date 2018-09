Sixto Vizuete será el DT de las menores de Bolivia



13/09/2018 - 08:39:59

Diez.- El comité ejecutivo de la FBF acaba de confirmar al ecuatoriano Sixto Vizuete como el responsable de la divisiones menores de Bolivia por los próximos cuatro años. La reunión, que se desarrolló en Cochabamba, le levantó el pulgar luego de analizar el proyecto que presentó.



Vizuete era el candidato con el que el presidente federativo, César Salinas, se reunió la semana pasada en La Paz, por recomendación de César Farías, el técnico de la mayor. El otro que aspiraba al puesto era el español Pablo Villar, que tenía el apoyo de la División Aficionados.



Lo primero que se sabe es que estará por los próximos cuatro años y que será presentado cuanto antes ya que debe iniciar su labor de cara a los Sudamericanos sub 17 y sub 20 que se jugarán en Perú y Chile, respectivamente. Además debe observar el Nacional sub 16.



Lo que DIEZ pudo saber es que Juan Carlos Farah será parte del cuerpo técnico. El entrenador que conoce bien las divisiones menores del país, fue el único boliviano que presentó un proyecto pugnando para ser el responsable.



El ejecutivo tenía premura en nombrar al responsable ya que en el país comenzó a jugarse el sub 16 y es de aquí de donde saldrá la selección que irá a Perú para jugar desde la última semana de febrero hasta marzo. La balanza se inclinó por la experiencia de Vizuete.



Él ya dirigió las menores de Ecuador obteniendo la medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Río de Janeiro en 2007. Vizuete también llevó a la selección de su país a disputar el Mundial sub-20 en Colombia en 2011. Vizuete además, de 2006 a 2010, dirigió a la selección ecuatoriana de mayores quedando a un punto de clasificarse.