Wilstermann confirma que cotejo ante Aurora será en el Capriles



13/09/2018 - 08:37:12

Los Tiempos.- El presidente del club Wilstermann, Grover Vargas, confirmó que el clásico cochabambino, el próximo 19 de septiembre, se disputará en el estadio Félix Capriles.



El titular de la institución aviadora señaló que para ese cotejo se pondrán a la venta 30 mil localidades, aunque aún no dieron a conocer la escala de precios.



“Es una alegría inmensa, hemos luchado mucho por esto. Lo más lindo de esto es que ya vamos a poder contar con el estadio Félix Capriles de ahí en adelante, para todos los partidos”, dijo Vargas, ayer.



El dirigente aviador recordó que tanto Wilstermann como Aurora sufrieron por el tema de recaudación durante el año que no pudieron usar el escenario deportivo.



“Ustedes saben el daño económico que hemos tenido durante este tiempo”, complementó.



Con el estadio casi lleno, por la venta de 6.049, Wilstermann tuvo su mejor recaudación en Sacaba en el clásico nacional ante Bolívar, el 5 de noviembre de 2017. En ese cotejo, el club aviador recaudó 352.950 bolivianos. El aforo del estadio de esa población es de 6.200 espectadores.



Cabe recordar que el precio de las localidades, mientras el cuadro aviador jugó en el estadio sacabeño, se incrementó considerablemente, atentando contra la economía de sus parciales.



La media del costo para el estadio de Sacaba era de Bs 70 preferencia, Bs 60 general y Bs 40 para las curvas, montos elevados para el fútbol en Cochabamba; cuando en el Capriles la media era de Bs 60 preferencia, Bs 40 general y Bs 30 curvas.



Wilstermann, durante el año, no pudo jugar en el estadio Félix Capriles los cotejos por la Primera División del fútbol profesional de Bolivia, y los cotejos internacionales los disputó en el estadio Patria de Sucre.



En ese estadio, pese a que primero dejó en el camino a Oriente Petrolero en la primera eliminatoria, y después enfrentó al brasileño Vasco da Gama, no tuvo buenas recaudación.



Pese a que un grupo considerable de hinchas viajó a la capital del Estado para observar esos cotejos, el Patria nunca lució lleno.



Para el partido de vuelta por la Copa Sudamericana, cuando enfrentó a Deportivo Cuenca, Wilstermann consiguió que se le habilite el estadio Félix Capriles, donde reunió a más de 24 mil aficionados.



Mientras la dirigencia del club Aurora analiza aún jugar en los otros estadios de Cochabamba, Wilstermann no considera esa posibilidad y sólo piensa en que de ahora en adelante podrá jugar en el escenario de Cala Cala, en donde conquistó muchos galardones.







SIN DESCANSO EN EL FERIADO



Wilstermann no tendrá descanso mañana, día en el que Cochabamba tiene feriado departamental por su aniversario.



El plantel fue citado a los entrenamientos para las 15:00.



El equipo tiene previsto cerrar sus aprestos el sábado y viajar el domingo a Sucre para enfrentar a Universitario ese mismo día. El retorno será después del cotejo.







PARTE DEL CUERPO MÉDICO DE WILSTERMANN RENUNCIA



“En estos momentos, mi persona (Alex Antezana) y el doctor Omar Mustafa estamos presentando renuncia al Departamento Médico del Club Wilstermann”, informó ayer el galeno Alex Antezana.



La decisión que asume el cuerpo médico se debe a que varios jugadores del plantel, entre ellos Serginho y Juan Pablo Aponte, fueron a consultar a otro especialista, sin el conocimiento de los galenos del club Rojo, como se espera que suceda.



“Es una pena comunicarles esta determinación, pero los acontecimientos sucedidos hacen que tomemos esta decisión”, finaliza Antezana.



El primero en recurrir al galeno Fabián Pacheco fue Serginho, por una tendinitis crónica. Pero al parecer la gota que derramó el vaso fue que el lateral izquierdo del club aviador, Juan Pablo Aponte, también acudiera donde Pacheco, por un dolor en el hombro.