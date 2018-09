Aurora alista variantes para recibir a Guabirá



13/09/2018 - 08:35:38

Opinión.- Para Aurora no hay margen de error en los cotejos que vienen, es por ello que enfocan su atención en conquistar la victoria frente a Guabirá, el domingo (15:00), en el estadio Samancha Urabi de Colcapirhua.



Para este compromiso, el entrenador Marcos Ferrufino tiene en mente realizar al menos tres variantes. Uno de esos cambios será por la banda izquierda, pues Caleb Cardozo salió expulsado en el partido pasado frente a The Strongest.



En su puesto colocaría a Juan Pablo Sánchez, en caso de que el estratega mantenga la línea de cuatro en la defensa. Retornará a la titularidad el lateral Iván Huayhuata, que, si bien arrastra una molestia desde el partido ante el Tigre, será tomado en cuenta para este cotejo.



En el arco, el estratega apostará, de no ocurrir imponderables, por el guardameta Agustín Cousillas, que estuvo fuera de las canchas por más de un mes, tras superar una lesión en el hombro izquierdo.



En la línea defensiva mantendrán su puesto los centrales José Fleitas, que se ha consolidado como uno de los referentes del equipo, y Ronny Jiménez.



En el mediocampo también habrá cambios. Uno de ellos será el ingreso, y vuelta a la titularidad, del valluno Sergio Moruno, que en esta oportunidad reemplazaría a Charles da Silva, quien padece una pubalgia y será baja en el elenco valluno.



La contención se mantendrá con Amílcar Sánchez y Darwin Lora, así también el extremo izquierdo con Erick Cano, uno de los más explosivos en el sector.



La duda para el entrenador está en si mantendrá a Brayan Araníbar por como volante por derecha, aspecto que despejará hoy, cuando realice la primera sesión de fútbol, antes de encarar el partido ante los Azucareros.



También podría reaparecer Vladimir Castellón, quien ya se recuperó de un desgarro y está siendo tomado en cuenta por el entrenador. Por lo pronto, Matías Vicedo será el único delantero de área que tendrá el elenco valluno.



Aurora tendrá en frente a un rival directo en la tabla acumulada. Guabirá está en la casilla 11, con 21 puntos, y Aurora está en la 12, con 18. El triunfo ayudaría al elenco qhochala a mejorar su colocación y no caer en zona de descenso. En el Clausura, el Celeste tiene solo 4 puntos.



ENTRADAS Para el partido del domingo, la dirigencia colocará a la venta 1.500 entradas, con la siguiente escala de precios: 60 bolivianos la preferencia y 40 bolivianos la recta de general. La venta será en la sede del club y en las boleterías del estadio.