Con miras al Dakar 2019, bolivianos buscan ser protagonistas en el Rally Desafío Inca de Perú



13/09/2018 - 08:34:07

La Razón.- A 48 horas de que inicie Rally Desafío del Inca 2018 que se correrá por rutas del Perú, pilotos bolivianos afinan sus máquinas para esta competencia y para ser protagonistas en una carrera que servirá de preparación para intervenir en el Rally Dakar 2019 que se desarrollará íntegramente también por caminos de ese país sudamericano.



Juan Carlos "Chavo" Salvatierra, Leonardo y Suany Martínez en cuadriciclos, además de Fabricio Fuentes y los hermanos Nosiglia, en motocicletas, representarán a Bolivia en la competencia que forma parte del Dakar Series entre el 14 y el 16 de septiembre. La participación de Wálter Nosiglia padre está en duda debido a que se lastimó las costillas en el rally Desafío Ruta 40 de Argentina, hace algunas semanas.



El Chavo va por su revancha



El "Chavo" Salvatierra tuvo inconvenientes en su motorizado en el Desafío Ruta 40 de Argentina, el mes pasado, que lo obligaron a abandonar la competencia después de pelear las primeras posiciones en la categoría cuadriciclos.



“Si antes teníamos mucha hambre y sed de victoria... ¡hoy ese sentimiento está multiplicado por 10! Y no vamos a bajar los brazos, vamos a perseverar hasta lograrlo, con el gran objetivo de ganar el Dakar”, sostuvo el piloto, de acuerdo una nota de su equipo de prensa.



Salvatierra, que debutó oficialmente en cuadriciclos en la carrera de Argentina, quiere tomarse la revancha a bordo de su Barren Racer One 690.



Fuentes regresa a las rutas en el Inca Perú



El corredor chaqueño Fabricio Fuentes volverá a las pistas de cross tras las graves lesiones que sufrió en el rally Dakar 2018 que ocasionaron que esté fuera de acción desde enero de esta gestión, por lo que la prueba en Perú servirá no solo como preparación para el próximo Dakar, también para volver a correr en una competencia oficial.



“De la mano de Dios, junto a mi familia, equipo, amigos, simpatizantes nos vamos nuevamente a competir en el Dakar Series ‘Caminos del Inca’ espero por más retos, la pasión que supera Límites”, escribió el tarijeño en una de sus últimas publicaciones en la red social Twitter.



Los Nosiglia, por seguir acumulando kilómetros



El Team Nosiglia se verá afectado si Wálter padre no asiste al Dakar Series en territorio peruano, sin embargo Wálter Junior y Daniel llegan afilados a la competencia y apuestan por seguir recorriendo kilómetros que los apuntalen a ser protagonistas en el Dakar 2019.



“¡Nos vamos de nuevo a las dunas!, Desafío Inca Perú”, posteó Wálter Junior desde su cuenta oficial de twitter. Mientras que su hermano Daniel escribió: “A días del Desafío Inca, con ganas de estar nuevamente en carrera, ¡VamosConTodo!”.



Leonardo y Suany Martínez ultiman detalles



Para los cruceños Suany y Leonardo Martínez, la cita en Perú servirá para medir el nivel y corregir errores de cara a la prueba más dura del mundo en enero de 2019. Ambos volverán a correr en quads de la marca Can Am.



La competencia Desafío Inca Perú 2018 comprende tres etapas que en su totalidad tendrán un recorrido cercano a 1000 kilómetros. Los especiales tendrán un recorrido de manejo muy técnico en dunas y los pilotos tendrán una prueba exigente en navegación. Las etapas serán en modalidad de bucle con dos vueltas. El trazado recorre, en esta edición, la región de Ica.