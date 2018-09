Comandante de Ejército denunciado por corrupción



13/09/2018 - 08:30:34

El Diario.- El Ministerio Público admitió la denuncia penal por corrupción, enriquecimiento ilícito y otros delitos en contra del comandante de Ejército Williams Carlo Kaliman Romero, y otras autoridades castrenses, según informó el abogado Omar Durán, querellante del hecho.



Los hechos de corrupción tienen que ver con la presunta irregular compra de repuestos para motores y otros insumos, afirmó el abogado tras remarcar que luego de un demorado trámite la denuncia no solamente fue admitida por la Fiscalía, sino también por el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas.



“Es en contra del general Williams Kaliman Romero, que está involucrado en diferentes actos de corrupción como enriquecimiento ilícito, daño económico al Estado, conducta antieconómica, uso de bienes del Estado (…). Hemos tardado en que se acepte porque había algo extraño por ahí”, declaró el abogado, según un informe difundido ayer por radio Fides de La Paz.



Al respecto, consultado el coronel Joel Bleisner, director de Comunicación de las FFAA, señaló a EL DIARIO que aún no se cuenta con información oficial sobre el caso. “No conocemos nada sobre el particular”, refirió. De igual forma dijo no conocer si la notificación hubiera sido remitida al Comando en Jefe.



No obstante, según las declaraciones públicas del abogado Omar Durán, la denuncia con el número de caso e investigador asignado se encuentra en proceso de averiguaciones. El jurista señaló que por aspectos disciplinarios propios de las Fuerzas Armadas, el caso también fue puesto en conocimiento del Comandante en Jefe de las FFAA, almirante Yamil Borda Sosa, quien hubiera sido notificado el pasado 11 de septiembre y siguiendo el curso regular también fue informado el capitán general de las FFAA, el presidente Evo Morales.