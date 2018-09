Guaraníes en emergencia por mortandad de peces



13/09/2018 - 07:05:43

El País.- Las 22 comunidades que conforman la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG-ZK) de la zona Karapari denuncian públicamente y ante las autoridades competentes del Gobierno, la emergencia ambiental que se vive en su territorio y que afecta a sus familias. Reportan la mortandad repentina de peces de los ríos y quebradas de la cuenca del Río Itaú en el municipio de Karapari.



De acuerdo a los comunarios esta situación se evidenció hace casi dos meses y continúa hasta la fecha, sin que haya una explicación razonable por parte de alguna autoridad o instancia responsable de gobierno.



La Mburuvicha de la APG Zona Karapari, Justina Suárez, afirma que hace algunas semanas atrás, debido a la denuncia de algunos comunarios, los técnicos de la Alcaldía y la Subgobernación de Caraparí, junto a representantes de empresas petroleras que operan en la zona, realizaron el levantamiento de muestras de peces para realizar los análisis de laboratorio respectivos, pero hasta ahora no se conocen los resultados de dichos estudios.



“Nuestros animales siguen tomando de estas aguas y no sabemos qué puede pasar después, pueden haber efectos a largo plazo…incluso nuestros hijos se siguen bañando en este río y corren peligro de salud, porque nadie informa sobre la calidad del agua… también se pueden estar afectando las plantas que se riegan con esas aguas y no lo sabemos…”, manifestó.



Agregó que debido a este motivo como Pueblo Guaraní de la Zona Karapari conformaron una comisión de monitoreo socioambiental con el objetivo de recabar mayor información sobre este problema, realizando un recorrido por las zonas afectadas y tomando testimonios de la gente del lugar, en especial en las comunidades de Mborebirenda (Cañitas), Ñaurenda (Río Negro), Arorenda (Arrozal), Ivoperenda (Mesada) y Guabiyurenda (Cañon Sauce).



“La mortandad y desaparición de una gran variedad de peces que se ha detectado desde los primeros días del mes de julio, como ser: churumas, mojarritas, sábalos, bagres, llausas, dentón, machete, torito, chukambe, anguila y otras especies como cangrejos y moluscos de río, que son una fuente importante de alimentos para las comunidades, se debe a la contaminación de las nacientes de los afluentes del río Itaú”. Sobre esta zona se han realizado desde hace varios años atrás, pero con mayor intensidad en los últimos meses, varios proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, de los que no se conoce información precisa sobre sus operaciones.