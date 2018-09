Enrique Iglesias hace inesperada declaración sobre Anna Kournikova



12/09/2018 - 20:46:55

Quien.- La vida de Enrique Iglesias ha dando un giro de 180 grados. El convertirse en padre de Nicholas y Lucy lo ha sensibilizado y lo ha llevado a compartir con sus fans parte de su vida personal, especialmente detalles de su relación con Anna Kournikova, madre de sus hijos.



Tras manifestar que tuvo muchas parejas en su vida, el cantante español reveló que a pese a su interés por la ex tenista, jamás imaginó que su relación duraría tanto tiempo: “(Con Anna tengo) 15, sí, bastantes años, pero si te soy sincero, nunca me imaginé que yo pudiera estar en una relación tantos años”, dijo en entrevista para el programa Un nuevo día.



Previo a esta declaración, Enrique reveló los detalles que lo cautivaron de la ex deportista. “Es divertida, independiente, luchadora, muchas cosas”.





Al respecto de su faceta como padre, Iglesias confesó: “Es una etapa hermosa, ahora cuando voy al estudio, cuando ya son las 8 de la noche digo "¡Uy!, a lo mejor ya es hora de que me regrese a casa". ¡Soy feliz! Todo es alrededor de ellos, no te importa absolutamente nada más, solo ellos”.



Sobre los videos que ha compartido con sus seguidores en redes sociales jugando con sus hijos, Enrique contó: “Es difícil entretenerlos, pero haces lo que sea por entretenerlos, una sonrisa de ellos te hace la persona más feliz del mundo, te hace el día, los ves sonreír y ya, no importa nada más”.





De la misma manera, reveló que desea que con el paso de los años sus hijos le tengan confianza y sean sus amigos. “Me encantaría ser amigo de mis hijos, sobre todo cuando lleguen a esa edad de los 12, 13, 14,15 años, por lo que veo yo y mis amigos y otra gente que he visto y he observado, que sé que pasan por esa edad que no quieren saber absolutamente nada de sus padres, que ojalá que esa edad nunca llegue”.



Acto seguido, confesó que él no vivió ese alejamiento con sus padres por una razón. “Yo no pasé por esa etapa tanto, pero a lo mejor porque mis padres viajaban constantemente, yo vivía aquí en Miami y mi madre en España, yo no siento que pasé por esa etapa”, explicó.

Enrique Iglesias en portada de Quién.





Finalmente, el cantautor bromeó respondiendo que no desea que sus hijos se dediquen al medio del espectáculo, pero minutos después recalcó: “Lo que quieran hacer, con tal de que sean felices me da igual si quieren ser artistas, cantantes o dedicarse a cualquier cosa. Mientras ellos sean felices y tengan esa pasión por lo que están haciendo, no me importa”.