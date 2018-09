3 sencillos consejos para evitar que tu bandeja de entrada de correo electrónico se llene de spam



12/09/2018 - 20:36:10

BBC.- ¿Cuántos de los correos electrónicos que recibes a diario van directos a la papelera?



Probablemente, como casi todos los internautas, estés siendo bombardeado con emails basura que ofrecen todo tipo de cosas: desde métodos adelgazantes milagrosos hasta préstamos de fiabilidad dudosa, increíbles descuentos en viajes, servicios para adultos y todo tipo de publicidad.



Según la consultoría informática Kapersky Labs, más del 50% de los emails que se envían en el mundo son spam (mensajes no solicitados). Y borrarlos puede convertirse en una auténtica pérdida de tiempo.



Pero puedes tomar algunas precauciones para detener estos correos usando unas medidas bastante sencillas.



Te contamos cuáles son.

1. No publiques tu dirección de email





Los spammers tienen enormes bases de datos con direcciones de correo electrónico.



Puedes entrar en una de esas bases si:



publicaste un comentario en una página web

te diste de alta en un servicio web que preguntó tu email

pusiste tu dirección de email en Twitter o en tu propio sitio web

le diste tu email a una empresa

respondiste a un correo spam o hiciste clic en un enlace fraudulento



Por eso el mejor consejo es seguir cuidadoso con cómo usas tu correo.



"Si tienes una página web, publicar en ella tu dirección servirá para facilitarle el trabajo a los spambot que recaban direcciones. Usa mejor un formulario de contacto", recomienda el periodista tecnológico Andrew Stucken.





¿Qué son los spambot? Se trata de los llamados "cazacorreos", que recorren páginas web, foros, listas y plataformas sociales en busca de direcciones de correo electrónico.



Por eso debes evitar escribir tu email en foros o de forma pública en redes sociales.



Otro truco es escribir la dirección evitando el símbolo @ para que los bots no puedan encontrarla. Por ejemplo, "usuario[at]dominio.com" o "usuario[arroba]dominio.com".

2. Crea una dirección alternativa



Varios expertos en tecnología recomiendan esta opción. Se trata de crear una dirección de correo temporal o que uses cuando no quieras dar tu dirección personal.



Existen muchos servicios de email temporal. "Son gratuitos y nacieron con la idea de evadir los emails de suscripción obligatorios en portales y servicios", explica Lucas Paus, de la compañía de seguridad informática ESET.



Algunas de ellas son Yopmail, Email temporal, Now my email. Guerrilla email o 10 minute email. En ciertos casos la dirección se destruye a los 10 minutos o a las 24 horas y borran los mensajes automáticamente.

3. Usa con astucia los filtros antispam



Basta con echar un vistazo en Google para percatarse del elevado número de especialistas en marketing digital que escriben en sus blogs o en la página web de su empresa cómo "vencer los filtros antispam" y "llegar hasta la bandeja de entrada" de sus receptores.



Estos filtros para prevenir el correo basura. Y los spammers saben bien cómo funcionan.



Pero es tenerlos sirve para proteger tu bandeja de entrada de spam porque el trabajo de los filtros antispam es continuado. Algunos identifican spam en base a palabras clave. Otros, según el receptor.



También puedes usar listas negras (blacklists) para registrar direcciones que envían spam todo el tiempo o darte de alta en la lista Robinson.



UN ÚLTIMO CONSEJO... pero igualmente importante: Si desconfías del emisor, no abras el mensaje. ¿Abrirías la puerta de tu casa a un desconocido? Si no es así, ¿por qué abrir el email de un emisor extraño? ¿Te resulta sospechoso? Bórralo.