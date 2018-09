Consumo de comida chatarra en Bolivia se incrementó en los últimos 15 años en 200%



12/09/2018 - 19:48:07

La Paz, (ABI).- El jefe de la Unidad de Alimentación y Nutrición del Ministerio de Salud, Yecid Umacayo, informó el miércoles que el consumo de comida "chatarra" en Bolivia se incrementó en los últimos 15 años en un 200%.



"Bolivia ha incrementado en un 180% a 200% el consumo de comida chatarra en los últimos 15 años, y como pasa en toda la región es por la comida chatarra, alimentos no saludables con alto contenido de azúcar, gaseosa, frituras con mucha grasa y sal principalmente", dijo a los periodistas.



Umacayo explicó que este dato es resultado de una encuesta que realizó la Organización Panamericana de Salud (OPS) y la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, mundialmente conocida como FAO (por sus siglas en inglés).



Recordó que el Gobierno de Bolivia promulgó en 2016 la Ley 775 de Promoción de Alimentación Saludable, para concienciar a la población sobre la importancia de los buenos hábitos alimenticios y reducir enfermedades como la diabetes, hipertensión, enfermedades cardio vasculares y algunos tipos de cáncer.



Señaló que esas enfermedades ocasionadas por la ingesta de alimentos no saludables también sufrieron el incremento de un 40% en los últimos 15 años.



Precisó que la Ley 775 también fomenta la actividad física; regula la publicidad de alimentos y bebidas no alcohólicas, y del etiquetado, lo que le permite al consumidor identificar en sus envases y etiquetas a los alimentos que presenten alto contenido de sodio, azúcar, grasas saturadas y grasas trans.



Además, promueve que los kioscos instalados en las unidades educativas tengan una variedad de alimentos y opciones saludables como frutas, verduras y refrescos hervidos, y fomentar el buen hábito de comer sano y evitar algunas enfermedades en los estudiantes.