Rada: Carlos Mesa ya se alió con los corruptos



12/09/2018 - 19:14:50

La Paz, (ABI).- El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, afirmó el miércoles que el expresidente Carlos Mesa, entre 2002 y 2003 ya se alió con gente corrupta y tendrá que explicar porqué se reunió secretamente en estos días con el Movimiento Demócrata Social (MDS) cuyo vicepresidente es José María Leyes, sometido a medidas cautelares por presuntos actos de corrupción en la alcaldía de Cochabamba.



"(Leyes) un hombre que ha desfalcado la Alcaldía de Cochabamba y la convirtió en la caja chica del Movimiento Demócrata Social a nivel nacional. Tendrá que ser el señor Carlos Mesa quien explique esto. Él (Carlos Mesa) que se presenta como impoluto, vale decir sin una sola mancha. Un hombre que sin embargo de cómo se presente, el pueblo sabrá recordar que ya se alió con corruptos", dijo citado en un boletín de prensa de esa cartera de Estado.



Recordó que en 2003 Mesa fue vicepresidente de Gonzalo Sánchez de Lozada, un gobierno del que formaban parte Carlos Sánchez Berzaín, Freddy Teodovic y Alberto Gasser, entre otros, a quienes calificó como "corruptos" y ahora hace lo mismo con el partido de Leyes.



"Entonces aquello de presentarse como impoluto es algo que no le viene bien al señor Carlos Mesa. Repito se alió en el pasado con corruptos y ahora parece que nuevamente se reúne con corruptos. Tendrá que ser el señor Carlos Mesa quien explique a las plataformas ciudadanas, a la ciudadanía cómo es posible que esté reuniéndose con representantes de un partido político de derecha: MDS cuyo vicepresidente a nivel nacional es una persona procesada por corrupción en la alcaldía de Cochabamba", señaló.



El titular de la Presidencia no sólo descalificó las reuniones del Movimiento Demócrata Social y Mesa, sino también del grupo político del alcalde de La Paz, Luis Revilla, que es Soberanía y Libertad (Sol.bo) y del dirigente de Unidad Nacional (UN) Samuel Doria Medina, quienes -a su juicio- tienen un doble discurso porque por un lado toman partido por el 21F y por el otro realizan conversaciones secretas con miras a las elecciones del próximo año.



"Hemos escuchado a varios de los portavoces de esos partidos, pero particularmente al señor Carlos Mesa hablando de que el 21F es lo fundamental, de que no puede haber una posición política al margen del 21F. Con estas reuniones se confirma que al interior de la oposición tanto entre los partidos políticos de derecha como entre las plataformas ciudadanas se maneja un doble discurso o mejor dicho una cosa se dice y otra cosa se hace", señaló la autoridad.



Según el senador de Demócratas, Oscar Ortiz, el Gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas señaló que sostiene conversaciones con políticos como Doria Medina, Carlos Mesa y Luis Revilla con el objetivo de buscar coincidencias que logren una alternativa para enfrentar las próximas elecciones.



Explicó que por una parte se habla del 21F, "se dice que no puede haber elecciones en dictadura, sin embargo por debajo están operando activamente para llevar adelante procesos electorales primarios y posteriormente presentarse a las elecciones".



"A nosotros nos parece que están en su derecho, pero que no le mientan al pueblo, no le mientan a las propias plataformas ciudadanas diciendo que están haciendo respetar o van a tener una posición vinculada al 21F cuando por debajo hacen reuniones secretas, no han sido reuniones abiertas ni públicas y nosotros nos preguntamos por qué tienen que ser así esas conversaciones, ¿qué están ocultando?, nos parece que hay un doble discurso, una doble moral, una cosa es la que se dice y otra es lo que se hace", cuestionó.