Familiares de cocalero fallecido en La Asunta desvirtúan que era franco tirador



12/09/2018 - 19:13:13

La Paz, (ABI).- El abogado Frank Campero informó el miércoles que familiares del cocalero Eliseo Choque Rojas, quien murió en La Asunta, Sud Yungas de La Paz, desvirtuaron que haya sido un franco tirador que actuó en el conflicto en esa región.



"Los hermanos llegaron para presentarse ante el Ministerio Público y aportar con los elementos de prueba de que Eliseo no era franco tirador, lo que pidieron es justicia y resarcimiento para la hija de siete años que quedo en la orfandad", dijo a los periodistas.



Campero explicó que los familiares indicaron que Choque no prestó su servicio militar por lo que no sabía nada de armas y mucho menos, disparar.



El jurista dijo que pedirá al Ministerio Público que se realice una inspección técnica ocular para establecer quiénes abatieron a tiros a los dos cocaleros que murieron, uno más al margen de Choque.



"Nosotros de manera responsable no estamos acusando a nadie a ninguna autoridad del Ejecutivo ni a los policías de responsables, esperaremos que la investigación establezca a los autores intelectuales o materiales", afirmó.