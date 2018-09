Mar: Mesa dice que Chile debe cumplir fallo de la CIJ sino pondrá en tela de juicio que es un país serio



12/09/2018 - 18:06:50

La Paz, (ABI).- El portavoz de la causa marítima Carlos Mesa dijo el miércoles que Chile debe cumplir el fallo que dicte la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya sobre la demanda interpuesta por Bolivia, de lo contrario estaría poniendo en "tela de juicio" que es un país serio y que respeta la jurisdicción internacional como pregonaron sus autoridades.



"De no hacerlo (de no cumplir el fallo) estaría poniendo en tela de juicio uno de los aspectos fundamentales de su marketing político internacional que es un país serio y que esa seriedad se establece porque respetan las instituciones y la jurisdicción internacional", señaló a radio Panamericana.



Esta jornada, se conoció que la CIJ fijó para el 1 de octubre la lectura del fallo sobre la demanda presentada por Bolivia en 2013 contra Chile, para que ese país cumpla los ofrecimientos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al océano Pacífico, que le arrebató tras una invasión y guerra en 1879.



Mesa consideró que la expectativa emocional sobre el fallo de ese tribunal internacional tiene que contrastarse con la racionalidad, porque esta se funda en el manejo que hizo Bolivia del tema, los argumentos que planteó, la base documental que presentó ante la corte y cómo manejó su equipo jurídico la justificación y el refuerzo de esos argumentos que se presentaron por escrito.



"Sobre esa base yo creo que el fallo va a ser favorable a Bolivia y lo creo porque el planteamiento fundamental es coherente, cuando uno dice durante prácticamente un siglo (que) Chile se comprometió de manera voluntaria, libre y espontanea con Bolivia a negociar con nuestro país un acceso soberano al mar", mencionó.



Señaló que las relaciones entre ambos países "no son buenas", porque La Moneda se encargó en las últimas semanas de actuar de manera agresiva contra La Paz, como "preparándose para un fallo que ellos estiman que puede ser adverso".



Consideró que si el fallo determina que Chile y Bolivia deben sentarse a negociar no necesitan de una mediación, porque es una determinación de la Corte Internacional de Justicia que es de carácter vinculante y de cumplimiento obligatorio.