Morales habla de nueva diplomacia y Chile de defender el Tratado de 1904



12/09/2018 - 18:01:51

La Paz y Santiago, (ABI).- El presidente de Bolivia, Evo Morales, se dijo esperanzado y convocó a Chile a inaugurar un nuevo tiempo en la relación bilateral después que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya comunicara este miércoles para el 1 de octubre la lectura de su fallo tras el juicio marítimo que sustanció desde 2013, al tiempo que su par chileno Sebastián Piñera anunció la defensa cerrada de la soberanía de su país.



"A partir del primero de octubre habrá una nueva historia para Bolivia y Chile, serán las nuevas relaciones diplomáticas, para que los acuerdos se cumplan y a partir del 1 de octubre de este año pues empezar a resolver temas pendientes con Chile, porque somos países vecinos y hermanos de por vida y no pueden quedar temas pendientes", afirmó el mandatario boliviano durante una conferencia de prensa en la ciudad de Cochabamba.



Tras enterarse que el juicio que su administración plantó a Chile, tras más de un siglo de cabildeos estériles, diálogos o intentos de éstos, el jefe de Estado boliviano dijo estar imbuido de "mucha esperanza y mucha fe".



Vía Twitter y sobre el mismo asunto, Piñera sostuvo que su país "respeta los Tratados Internacionales vigentes, por lo que cumpliremos y haremos cumplir Tratado de 1904 firmado con Bolivia".



El gobernante chileno se refirió al tratado que permitió a Chile legitimar la adhesión a la soberanía de su país 400 km de costa y 120.000 km2 de territorios que hasta 1879 pertenecieron a la soberanía boliviana y que, de paso, dejó a Bolivia mediterránea.



"Seguiremos defendiendo con firmeza nuestra soberanía e integridad territorial. Esperamos con tranquilidad y unidad la sentencia de la Corte de La Haya", apuntó Piñera en su tuit.



La demanda judicial boliviana no roza el Tratado de 1904, que Morales calificó de impuesto, injusto e incumplido.



El vocero internacional de la demanda marítima de Bolivia, el expresidente Carlos Mesa, salió de la candente arena de la política criolla calentada por las elecciones de 2019 y también vía Twitter escribió que tras "un largo camino, una demanda histórica, un fallo en puertas", los bolivianos "esperamos con confianza, porque trabajamos como Estado, como equipo, sin improvisaciones y con coherencia".



Todo lo contrario que su homólogo Jorge Quiroga que al tuiterar sobre la determinación de la CIJ deslizó pormenores electorales locales para finalmente escribir que "los bolivianos pedimos que Chile cumpla promesas marítimas de un siglo".



En la misma línea de Piñera, el canciller chileno Roberto Ampuero publicó en su cuenta de Twitter que "Chile respeta los tratados vigentes y llama a "la unidad de todos los chilenos" ante fallo de La Haya".



Desde La Haya, el agente de Bolivia ante la CIJ, el expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, pidió a la población boliviana esperar el fallo de ese alto tribunal "con unidad, serenidad, fe" y sin exitismos.



"Este es un tema que hace a 11 millones de bolivianos, no a una delegación en La Haya, yo quisiera sentir que todos los bolivianos seguirán esta decisión y es nuestra unidad, nuestra posibilidad de mostrarnos como pueblo unido, sin diferencias de ningún orden, lo más importante es acompañarnos en que estamos dando un paso más a una solución muy importante", reflexionó en entrevista con Radio Panamericana, de La Paz.



La CIJ fijó para el 1 de octubre próximo la lectura del fallo.



"El lunes 1 de octubre de 2018 a las 15:00 (9:00 am en Bolivia) en el Palacio de la Paz de La Haya, la Corte Internacional de Justicia hará conocer su sentencia en el caso: Obligación de Negociar Acceso al Océano Pacífico (Bolivia v. Chile)", escribió en su cuenta en Twitter.



Bolivia instauró en 2013 una demanda contra Chile ante la CIJ para que cumpla los ofrecimientos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al océano Pacífico, que le arrebató tras una invasión y guerra en 1879.