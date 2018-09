Gerente de la CNS anuncia descuentos a profesionales que acataron paro de 24 horas



12/09/2018 - 14:51:02

La Paz, (ABI).- El gerente de la Caja Nacional de Salud (CNS), Juan Carlos Meneses, anunció el miércoles descuentos a los profesionales en salud que acataron en la víspera un paro de 24 horas en contra de su administración.



"Existe el descuento respectivo, eso es claro. No puede haber ningún motivo para parar los servicios a nivel nacional", dijo a los periodistas.



Meneses explicó que esa medida convocada por el Sindicato Médico y Ramas Afines no emitió ninguna comunicación o nota a su despacho para buscar la manera de evitar el paro, motivo por el que fue declarado ilegal.



Además, dijo que él sufre una "persecución" por personas que son procesadas por haber cometido ilícitos dentro de la CNS.



El paro perjudicó a miles de pacientes que no recibieron atención médica en los diferentes policlínicos del país, denunció Meneses.