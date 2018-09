Conaltid firma 21 acuerdos contra el consumo de drogas en Bolivia



12/09/2018 - 13:11:50

La Paz, (ABI).- La Secretaria de Coordinación del Consejo Nacional de Lucha Contra el Tráfico Ilícito de Drogas (SC-Conaltid) suscribió el miércoles en La Paz 21 acuerdos con empresas e instituciones que se adhirieron a la campaña nacional contra el consumo de estupefacientes, denominada "Decide Prevenir".



"Hay que destacar, significativamente, el hecho que estemos encarando ese esfuerzo de manera conjunta contra el consumo ilícito de estupefacientes mediante una serie de materiales de prevención", informó el ministro de Gobierno, Carlos Romero, tras la firma de esos convenios.



Para el efecto, dijo, que Conaltid desarrolló un conjunto de concursos en el campo del arte, la fotografía, producción de videos, cortometrajes y otros para fortalecer la campaña de prevención.



También resaltó que el Estado, la sociedad, el empresariado y los medios de comunicación activaron mecanismos de difusión del mensaje "no a las drogas" a nivel nacional.



Por su parte, el coordinador de Conaltid, Sabino Mendoza, agradeció a las empresas e instituciones que no dudaron en sumarse a la campaña "Decide Prevenir" contra el consumo de estupefacientes.



"No esperaba esta respuesta, pero definitivamente para nosotros es una alegría, porque la campaña nacional sobre el consumo de drogas es una tarea de todos, no tiene color", señaló.



Por su parte, el director ejecutivo de la Dirección General de Identificación, Marco Antonio Cuba, anunció que las 71 oficinas con las que cuenta esa institución a nivel nacional difundirán materiales audiovisuales contra el consumo de drogas a través de circuitos cerrados.