Llorenti: Hay que esperar el fallo de la CIJ con serenidad y no caer en especulación

12/09/2018 - 12:55:28

La Paz, (ABI).- El co-agente boliviano Sacha Llorenti consideró el miércoles que Bolivia debe esperar el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) sobre la demanda marítima con serenidad y no caer en especulaciones.



"Ahora hay que esperar con serenidad y no caer en la especulación, sino, ser absolutamente serios sobre lo que determinaría el fallo para no caer en una provocación o tratar de llevar el debate hacia un terreno que pude ser especulación", dijo en una entrevista con la radio estatal Patria Nueva.



Llorenti también pidió a los bolivianos aguardar esa decisión en torno al liderazgo del presidente Evo Morales, porque fue el gestor e impulsor de esa demanda interpuesta contra Chile ante la CIJ en 2013 y cuyo falló se conocerá el próximo 1 de octubre.



"Si hay un impulsor de esta demanda, es el presidente Evo, quien no solamente ha congregado a quienes estamos en función pública, sino que ha construido una política de Estado, ha unido a los bolivianos en torno a este tema", remarcó.



Bolivia busca que Chile cumpla los ofrecimientos hechos a lo largo de la historia de negociar una salida soberana al océano Pacífico, que le arrebató tras una invasión y guerra en 1879.