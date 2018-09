Gobierno cuestiona acercamiento de Carlos Mesa con Demócratas



12/09/2018 - 12:51:08

La Razón.- El Gobierno expresó este miércoles su preocupación por las “reuniones secretas” entre partidos de la oposición con miras a los comicios de 2019 y cuestionó el acercamiento del expresidente Carlos Mesa, uno de los favoritos para hacer frente a Evo Morales, con el Movimiento Social Demócrata (Demócratas).



El ministro de la Presidencia, Alfredo Rada, dijo que es cuestionable que Mesa se acerque a Demócratas porque su vicepresidente, el suspendido alcalde de Cochabamba, José María Leyes, es procesado por corrupción por un caso de compra de mochilas chinas con sobreprecio.



“Estaría sosteniendo reuniones con el Movimiento Demócrata Social, cuyo vicepresidente a nivel nacional es el señor José María Leyes, cuestionado, procesado y sometido a medidas cautelares (…) un hombre que ha desfalcado la Alcaldía de Cochabamba y convirtió esa alcaldía en caja chica del Movimiento Demócrata Social”, afirmó en una conferencia de prensa en la Casa Grande del Pueblo.



Dijo que el expresidente deberá explicar a quienes lo siguen los motivos de este acercamiento, aunque recordó que “ya se alió con corruptos”, entre los que mencionó al expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada y el exministro de Defensa Carlos Sánchez Berzaín, ambos procesados por la masacre de octubre de 2003.



“Aquello de presentarse como impoluto es algo que no le viene bien al señor Carlos Mesa; repito, se alió en el pasado con corruptos y ahora parece que nuevamente se reúne con corruptos”, insistió.



Respecto a las reuniones que estarían sosteniendo los partidos de la oposición con miras a los comicios de 2019, dijo que es cuestionable que manejen un doble discurso, ya que mientras por un lado anuncian que exigirán el respeto al voto del referéndum del 21 de febrero (21F) de 2016 que rechazó la repostulación de Morales, por otro se preparan para asistir a los comicios de 2019.



Además, consideró que en este caso las reuniones con miras a las elecciones de 2019 no deberían ser reservadas, sino públicas



“Que no le mientan al pueblo, que no le mientan a las propias plataformas ciudadanas diciendo que están haciendo respetar o van a tener una posición vinculada al 21F cuando por debajo de la mesa hay reuniones secretas, porque no sabemos dónde se han reunido ni cuándo se han reunido, no han sido reuniones abiertas, no han sido reuniones públicas…nosotros nos preguntamos ¿por qué tienen que ser así estas reuniones? ¿Qué están ocultando?”, cuestionó.