Villa Tunari tiene un estadio para 25 mil y su área urbana es de 8 mil



12/09/2018 - 12:48:10

Página Siete.- El estadio de Villa Tunari (Cochabamba) tiene una capacidad para 25.000 espectadores, pero está emplazado en un área cuya población urbana asciende a más de 8.600 habitantes, según datos del censo 2012.



La edificación fue inaugurada el sábado con un partido que disputaron Bolívar y The Strongest. La construcción -según información oficial- ya fue utilizada en los Juegos Suramericanos 2018 y forma parte de un centro de alto rendimiento que se llamará “Villa deportiva plurinacional”.



“Escuché en uno de los medios que decían que el municipio tiene poca gente y por eso no han podido llenar el estadio; claro, a la gente le gusta hacer la mala imagen; sin embargo, el municipio de Villa Tunari tiene cerca de 73.000 habitantes. De todas maneras este estadio es para el departamento de Cochabamba y para todo el país, no sólo para un municipio”, manifestó Asterio Romero, alcalde de Villa Tunari.



Datos del Instituto Nacional de Estadística dan cuenta que el censo de 2012 contabilizó en Villa Tunari una población urbana de 8.692 habitantes, y que la rural llegaba a los 62.454.



El alcalde Romero informó que el costo del estadio fue de 84 millones de bolivianos y que la obra se construyó con recursos de la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE). “Fue financiado a través del Evo Cumple, Bolivia Cambia”, afirmó la autoridad municipal.



Del primer mundo



El día de la inauguración con el clásico Bolívar y The Strongest, personalidades del ámbito deportivo calificaron a la infraestructura como un escenario deportivo “del primer mundo” o un “estadio de la Champions”.



No obstante, el censo de 2012 detectó algunas carencias en el municipio. Por ejemplo, en 14.927 viviendas dijeron no contar con disponibilidad de energía eléctrica, frente a 11.798 hogares que afirmaron que sí tenían acceso a ese servicio.



El censo de 2012 también registró que en cuanto a combustible o energía más utilizada para cocinar, en la mayoría de los hogares (16.482) manifestaron que utilizaban leña para ese fin.



Respecto a la procedencia del agua que utilizaban en las viviendas, en mayoría de los hogares (9.468) indicaron que se apelaba a un pozo o noria (máquina para sacar agua). En cuanto a “desagüe del servicio sanitario”, el censo 2012 detectó que la mayoría (12.974) utilizaba un “pozo ciego” (más detalles y cifras del municipio en la infografía).



¿Un estadio para la Liga?



“El objetivo principal de los escenarios construidos es tener un equipo de la región, de las seis federaciones, en la Liga, porque tenemos muchos talentos”, sostuvo el alcalde Romero.



La autoridad municipal anunció que en ese escenario deportivo también se jugarán otros clásicos, como Aurora versus Wilstermann y Blooming ante Oriente Petrolero. El burgomaestre agregó que varios clubes se comunicaron con él y le comentaron que quieren organizar encuentros en ese recinto deportivo.



“Es un estadio, yo diría, el mejor de toda Bolivia, tal vez no es el más grande”, sostuvo Romero. “Estamos elaborando un reglamento de funcionamiento”, agregó la autoridad.



Respecto de la inauguración del escenario, el presidente Evo Morales tuiteó: “Hoy inauguramos el estadio más moderno del país en Villa Tunari, con el clásico @Bolivar_Oficial y @ClubStrongest. Muy contentos de estrenar infraestructura deportiva con un duelo futbolístico entre dos campeones”.