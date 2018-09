El MAS admite que la función publica ya no es solo por capacidad, también por militancia

12/09/2018 - 12:45:26

Erbol.- El vicepresidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Gerardo García, afirmó que, por decisión de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), para ser funcionario gubernamental no sólo se requiere de capacidad técnica, sino también en necesario que sean militantes del partido azul.



García hizo esa revelación en el marco de la campaña que realiza el MAS para la inscripción y reinscripción de militantes, con miras a sumar votantes para las Elecciones Primarias que se realizarán en enero del próximo año.



"Estamos en un Gobierno de MAS-IPSP, de este proceso de cambio, por tanto hemos decidido todas las organizaciones sociales de la Conalcam, hemos decidido que todos aquellos funcionarios, ministros, viceministros, directores, ya no es una época que solamente por su capacidad técnica van a estar en un cargo, sino también tienen que ser militantes del MAS", sostuvo.



El segundo hombre del MAS (el primero es Evo Morales) indicó que por una decisión política todos los ministros ya se inscribieron como militantes y, además, se han repartido libros de registro en todos los ministerios para que sean llenados con firmas de adherentes.



Aseveró que en los ministerios todos se han inscrito como militantes, no de manera obligatoria, sino voluntaria.



El presidente Evo Morales ya declaró emergencia en el oficialismo para realizar la inscripción de militantes. Según norma, la actualización de registros se debe entregar al Órgano Electoral 95 días antes de las elecciones.