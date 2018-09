Cívicos de Palos Blancos mantienen bloqueo: Tarija



12/09/2018 - 12:44:12

El País.- Una calurosa jornada transcurrió ayer en la comunidad de Palos Blancos en la provincia O´Connor, donde dirigentes y comunarios mantenían hasta el cierre de esta edición un bloqueo en la ruta de ingreso al Campo Margarita, y anunciaban una organización interna para ejecutar la segunda parte de las medidas de presión, la toma del Campo Margarita.



Los comunarios advirtieron con intensificar la protesta, ya que no han logrado una respuesta a sus exigencias de puestos laborales planteadas a la empresa operadora Repsol y Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos, con quienes quieren reunirse para plantearle sus demandas. Cabe recordar que desde Repsol se obtuvo una respuesta previamente en la que se había indicado, que no era posible generar más fuentes laborales de las ya existentes, donde aseguraron existe también mano de obra departamental.



El presidente del Comité de Huelga de Palos Blancos, Francisco Aparicio, relató que en la jornada de ayer se tuvieron expectativas de diálogo al llegar representantes de la Policía, a quienes brindaron la documentación que respalda su medida de presión, sin embargo al final no se logró tal encuentro con la petrolera.



El presidente de la Asociación de Desocupados de Palos Blancos, Camilo Zenteno, informó que los plazos estipulados en la asamblea del lunes 10 están corriendo, siendo lo único que les queda continuar con la lucha junto a los dirigentes comunales.



Por su parte, el presidente del Comité Cívico de Tarija, Juan Carlos Ramos, indicó que se harán representaciones enviando notas a Repsol para que dé una respuesta al levantamiento de Palos Blancos, insistiendo además por otra parte con el ministerio del área para que se cumpla con lo legislado sobre la materia en Bolivia.