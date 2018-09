Sally Field confesó haber sido abusada por su padrastro a los 14 años de edad



12/09/2018 - 11:52:49

Agencia Reforma.- Sally Field reveló en su libro de memorias ‘In Pieces’ el abuso sexual que sufrió durante años, cuando tenía 14 años de edad, por parte de su padrastro, reportó Dailymail.



La actriz, de 71 años, dijo sentirse aliviada de que su expareja Burt Reynolds, quien falleció el 6 de septiembre, no leyera sus memorias porque las revelaciones lo habrían lastimado.



En una entrevista con el New York Times, antes del lanzamiento de su obra, señalo que se mantuvo callada sobre el abuso durante mucho tiempo porque no sabía que tenía voz.



“Hubiera sido mucho más fácil, si hubiera sentido una sola cosa, si Jocko hubiera sido cruel y atemorizador, pero no fue así, podría ser mágico, el Flautista de Hamelín con nuestra familia como sus seguidores en trance.



“Solía llamar a Sally a su habitación solo, lo sabía“, escribió a su padrastro apodado “Jocko”.



Tras varios años, Field le contó a su madre Margaret Field, quien falleció por cáncer en 2011, que el incidente había ocurrido en repetidas ocasiones hasta que cumplió los 14 años de edad.



“Me sentía a la vez una niña, indefensa, y no un niña poderosa, tenía el poder, pero yo solo quería ser una niña todavía”, expresó la actriz.



Su madre se divorció de su padre, Richard en 1951 y se volvió a casar en 1952 con el doble y actor Jock Mahoney mejor conocido por su papel en Tarzán va a la India.



Margaret Field se divorció de Mahoney en 1968, y a pesar de su grave diagnóstico le aseguró a su hija que no estaría sola en su dolor.



La actriz de ‘Places in the Heart’ tuvo un aborto secreto en Tijuana cuando tenía 17 años de edad.



En 1968 se casó con Steven Craig, de quien se divorció en 1975 y tuvo a sus dos hijos Peter y Eli, el mismo año comenzó su relación con Burt Reynolds.



Su segundo matrimonio, en 1984, fue con Alan Greisman, de quien se divorcio en 1993 y tuvo a su otro hijo Sam.



Sally Field desarrollo su carrera de actriz como una terapia y buscó realizar papeles complejos como con la miniserie de televisión Sybil (1976), en la que interpretó a una mujer con trastorno de personalidad múltiple.



La artista ganó un Oscar por su papel homónimo en ‘Norma Rae’ (1979) en el que interpretó a una activista laboral en una fábrica de algodón que le permitió expresar una agresión reprimida.



En su libro ‘In Pieces’ también habla de su etapa joven, cuando consumía drogas, y despertó con el cantante Jimmy Webb encima de ella.