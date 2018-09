Duterte insta a sus militares a rebelarse si no les gusta su liderazgo

12/09/2018 - 08:49:52

RT.- El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha retado a los militares de su país a organizar una rebelión si no están contentos con su manera de gobernar, afirmando que incluso están en su derecho de apoyar a su crítico más feroz en el Congreso, el senador Antonio Trillanes.



"Montad un motín o una revolución o lo que sea", declaró Duterte el martes en una entrevista con el asesor jurídico presidencial Salvador Panelo, informa ABS-CBN TV.



El mandatario añadió que si sus opositores creen que serían más felices si su principal rival Trillanes estuviera en el poder, pueden apoyarlo: "Sois libres de hacerlo. De hecho, os estoy alentando", afirmó.



Las declaraciones se producen después de que el 31 de agosto Duterte anulara una amnistía otorgada a Trillanes, un exoficial de la Marina que había participado en motines anteriores, y ordenara el restablecimiento de los cargos penales y administrativos contra el legislador.



En su proclamación, Duterte declaró que la amnistía de Trillanes es nula porque el senador no había presentado un formulario especial de solicitud de amnistía y "nunca había expresado su culpabilidad en los crímenes cometidos".



Trillanes ha sido durante mucho tiempo uno de los principales adversarios de Duterte, acusando al presidente de corrupción a gran escala y de estar vinculado con drogas ilegales. En algunas ocasiones, el tal vez crítico más feroz del líder filipino había solicitado que Duterte se someta a pruebas de drogas y exámenes psicológicos que reflejen su estado de salud mental.