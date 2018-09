EE.UU. acusa a Bolivia y Venezuela de fallar en la lucha contra el narcotráfico



12/09/2018 - 08:45:22

VOA.- En un memorando presidencial dirigido al Secretario de Estado, Donald Trump señaló a Bolivia y Venezuela como países que no han cumplido con los tratados internacionales antinarcóticos y que no han realizado los esfuerzos necesarios en los últimos doce meses.



En el documento oficial emitido este martes, Trump también determina que el apoyo a promoción de la democracia en Venezuela es vital para los intereses de Estados Unidos.



Trump también señala como países productores o tránsitos de drogas a varios en la región, como es el caso de Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Nicaragua, Perú y Panamá. Sin embargo, señala que estar en esa lista, a diferencia de Bolivia y Venezuela, no subestima los esfuerzos de los gobiernos locales para enfrentar el narcotráfico.



El mandatario explica que este memorando forma parte de la lucha del gobierno estadounidense contra la epidemia de opio que afecta todo el país.



No es la primera vez que Estados Unidos apunta a Bolivia y Venezuela en una lista similar. En 2017, un reporte señaló que los gobiernos de Nicolás Maduro y Evo Morales permitieron que “el tráfico de droga floreciera dentro de su territorio”.