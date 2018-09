FBF planea inaugurar en 2019 dos casas para la Verde



12/09/2018 - 08:12:12

La Razón.- La Federación Boliviana de Fútbol (FBF) tiene el objetivo de inaugurar a más tardar a fin de 2019 dos Centros de Entrenamiento, uno en Santa Cruz y otro en La Paz, que serán llamados “La casa de Verde”, anunció ayer el presidente de la entidad César Salinas.



En el cumpleaños número 93 de la FBF, que celebra hoy (12 de septiembre de 1925), Salinas dio la noticia de que las gestiones están avanzadas y que en el peor de los casos las obras de infraestructura comenzarán en enero o febrero del próximo año, con la idea de que sean concluidas unos 10 meses después como máximo.



Hace cinco meses, en abril, la FBF dio un giro a su vida institucional con el cambio de estructuras y la elección —después de un difícil proceso electoral— de un Comité Ejecutivo encabezado por Salinas, que tiene como uno de los propósitos para su gestión —que durará hasta 2018— fortalecer institucional y deportivamente a la entidad rumbo a sus 100 años de vida (2025).



Dentro de ese plan está la construcción inmediata, con el apoyo de la FIFA y la Conmebol, de los centros en donde las selecciones absoluta y de menores podrán concentrarse y trabajar.



“No podemos saltarnos algunas normas de la Conmebol (Confederación Sudamericana de Fútbol), que tiene un reglamento de adquisiciones de terrenos, pero ya hemos cumplido algunas cosas que nos han pedido y estamos esperando el okey para comenzar el trabajo”, dijo el dirigente.



Poco después de asumir, el Ejecutivo de la FBF lanzó una convocatoria pública para la compra de terrenos en La Paz y Santa Cruz y, según Salinas, hay gestiones avanzadas.



“Siendo optimista, en enero o febrero a más tardar ya estaríamos construyendo en ambas casas, que no serán centros de alto rendimiento, sino centros de entrenamiento para nuestra selección”, aclaró.



Explicó que “no serán lujosas o ampulosas; en realidad pensamos en tres canchas reglamentarias de fútbol en cada ciudad, que no son difíciles de construir, un hotel funcional en cada lugar, además de áreas de gimnasio, vestuarios y todo lo demás que sea necesario. No serán obras sobredimensionadas, sino en función a lo que necesite nuestra selección. Exagerando, al año ojalá ya tengamos las dos casas”, insistió.



De acuerdo con el proyecto de cada centro “nuestra meta no puede pasar de construir en más de ocho o 10 meses. Haremos que nuestros ingenieros, arquitectos y las empresas que trabajen con nosotros cumplan los plazos previamente definidos y supervisaremos los contratos que se firmen”.



De esa manera, “nuestra fe es que mucho antes de que la federación cumpla los 100 años de vida tengamos esas dos Casas de la Verde, es una de nuestras prioridades”.



Recordó que en el caso de Cochabamba “el presidente Evo Morales nos ofreció utilizar cuando la necesitemos toda esa gran infraestructura que hay en La Tamborada y en Villa Tunari, unos escenarios de lujo para sacarles el mayor provecho cuando la selección boliviana decida trabajar allí”.



El puntapié institucional inicial fue hace 93 añosLa Federación Boliviana de Fútbol (FBF) fue fundada en Cochabamba, el 12 de septiembre de 1925. La entidad cumple hoy 93 años de vida institucional.



Según la Historia del fútbol boliviano, de Carlos Mesa Gisbert, a la reunión que dio nacimiento a la entidad asistieron representantes de La Paz, Sucre, Cochabamba, Oruro, Potosí, Uyuni y Santa Cruz.



“Representaron a La Paz Arturo Galindo y Max Lozano; a Sucre, Emilio Benavides y Aniceto Solares; a Cochabamba, Luis Castel Quiroga y Félix Capriles; a Oruro, René Renjel, Rafael Vásquez y Octavio Deheza; a Potosí, José Nogales y Filiberto Osorio; a Santa Cruz, Enrique Aponte y Roberto Barbery, y a Uyuni, Jorge Álvarez y Guillermo Fortún”.



El primer presidente elegido fue Aniceto Solares. “Lo acompañaban en la directiva René Renjel como vicepresidente, Félix Capriles y Guillermo Fortún como secretarios e Ignacio López como consejero”.



La FBF “fue reconocida por la FIFA en su XV Congreso realizado en Roma el 2 y 3 de mayo de 1926. El 12 de octubre de 1926 en el IX Campeonato Sudamericano de Fútbol se afilió a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol)”.



En los 93 años de vida de la FBF, los mayores hitos deportivos de la selección nacional se reducen a la obtención del Campeonato Sudamericano de 1963, el subcampeonato de 1997, en ambos casos en torneos llevados a cabo en Bolivia, y la clasificación por mérito propio al Mundial de Estados Unidos de 1994 (antes, la Verde asistió a los mundiales de Uruguay 1930 y Brasil 1950 en calidad de invitada).