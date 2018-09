El clásico cochabambino volverá a jugarse en el estadio Félix Capriles Entretiempo



12/09/2018 - 08:11:05

Los Tiempos.- El clásico cochabambino volverá a su casa, el estadio Félix Capriles, que reabrirá sus puertas para un partido del torneo de la Primera División del Fútbol Profesional después de un año de estar cerrado.



El presidente del club Wilstermann, Gróver Vargas, confirmó al #1 que el clásico valluno se disputará en el escenario de Cala Cala.



“Sí, está confirmado que el 19 jugamos el clásico en el Félix Capriles”, dijo Vargas.



El dirigente no quiso dar mayores detalles sobre el encuentro, porque recién acababa de confirmar con la Gobernación que el escenario finalmente estaría a disposición de los clubes cochabambinos para disputar este encuentro.



Lo que se conoce de manera extraoficial es que el estadio sería inaugurado oficialmente el martes 18 de septiembre, por lo tanto, no habrá problema alguno para que el miércoles 19 se dispute el clásico cochabambino desde las 20:00.



Asimismo, se conoció que entre las condiciones que la Gobernación pondrá a los dos clubes vallunos, Wilstermann y Aurora, para el uso del escenario es que deberán depositar un monto aún no determinado como garantía para cubrir con los gastos que se puedan generar en el caso de destrozos en el recinto deportivo.



Por lo pronto, el club Wilstermann empezará a planear la logística de seguridad, venta de entradas y todo lo referente para el clásico cochabambino.



Vargas reiteró que lo único que se puede confirmar es que el Capriles acogerá el clásico, ante la consulta de si el plantel profesional tendría oportunidad de entrenar en el escenario deportivo antes del cotejo.



“Lo primero es lo primero, seguro después veremos esos detalles”, dijo el titular del aviador.



El estadio Félix Capriles fue cerrado el 15 de septiembre de 2017 para ser sometido a una serie de mejoras y refacciones para los XI Juegos Suramericanos Cochabamba 2018.



Se esperaba que pueda ser utilizado una vez finalizados los Juegos Suramericanos, que fue clausurado el 8 de junio, pero no fue así debido a que no hubo una entrega final, sino provisional para su uso durante los Juegos.



Una vez terminado el evento la empresa constructora tuvo que acabar con la refacción y recién a fines de agosto hizo la entrega oficial, aunque tampoco se la aceptó, porque faltaban subsanar algunas observaciones.



Pese a ello el Capriles se reabrió para el partido de vuelta de la Copa Sudamericana ante Deportivo Cuenca, el 31 julio pasado, cotejo para el que Wilstermann reforzó la seguridad para que no existan daños en la infraestructura.







EMPRESA TERMINA LA REFACCIÓN



Aunque no es de manera oficial, se conoce que la empresa Estrutec, responsable de la refacción del estadio Félix Capriles, habría solucionado las observaciones que se le hizo en la última entrega del escenario.



Con la solución de las observaciones, la Gobernación habría aceptado la entrega, por lo tanto, no habría ningún obstáculo para inaugurar el escenario y, por consiguiente, ser usado por los clubes.







PEÑA EMPIEZA A DEFINIR AL ONCE PARA VISITAR A LA “U”



Antes del clásico valluno Wilstermann enfrentará este domingo (15:00) a Universitario, por la décima fecha del torneo Clausura, en el estadio Patria de Sucre.



Para este cotejo el estratega aviador Álvaro Peña, aún no contará con el volante Serginho, quien pese a estar recuperado de una fisura en el codo, aún no podrá volver porque acusa una tendinitis crónica en el tendón de Aquiles del pie derecho.



El técnico señaló en la semana que esperaba poder contar ya con el delantero Ricardo Pedriel, quien realiza trabajo con balón con el resto del equipo.



Aunque lo más seguro es que sea tomado en cuenta para estar en la banca y el estratega apele por el mismo equipo que goleó a Real Potosí con: Giménez en el arco; Melean, Da Silva, Montero, Aponte, en la defensa; Melgar, Ortiz, Saucedo, Chávez, en el mediocampo; Ríos y Gaúcho en el ataque.