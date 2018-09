La idea es seguir jugando en Bolívar y en Bolivia



El Diario.- William Ferreira abrió un espacio de su tiempo para contar sus sentimientos a Deportes El Diario. En una charla amena, el atacante charrúa confesó algunos aspectos poco conocidos, de cómo fue su llegada, su partida y su retorno. El charrúa, si le dan a elegir, quisiera seguir en Bolívar, pero no depende de él, sino de la dirigencia. Se avecina el final de su contrato, lo único seguro es de que seguirá jugando al fútbol.



DED: ¿William cuantos años ya en Bolívar?



WF: Desde 2009 cuando llegué con (Gustavo) Quinteros, desde ese año estoy aquí, obviamente con algunas salidas como cuando volví a Uruguay, la salida a México y la otra donde quedé seis meses sin jugar, son unos cuantos añitos ya(sonríe)…



¿RECUERDAS CÓMO TE RECIBIÓ LA GENTE, COMO SE ANUNCIABA TU NOMBRE?



No se habló mucho porque no me conocían, no era muy conocido, en Uruguay había jugado en Nacional, Fénix, Rampla y había tenido más notoriedad con Defensor el año anterior antes de llegar acá porque salimos campeón, había jugado bastante más que en otros equipos pero igual la gente no me conocía mucho, así que dé a poquito me fueron conociendo a medida que pasaban los partidos.



-DESDE ESE INICIO A ESTE MOMENTO ¿CÓMO CONSIDERAS TU PRESENCIA EN BOLÍVAR?



Siempre he hablado que soy un agradecido, afortunado de poder jugar al fútbol, obviamente lo de Bolívar es algo especial conmigo, gracias a Dios siempre me ha ido bastante bien, hemos podido conseguir varios títulos importantes para el club, buenas participaciones en la Copa Libertadores así que dentro de todo ha sido positivo.



-ENTRE LO BUENO Y LO MALO ¿QUÉ SE DESTACA?



Lo bueno siempre son la obtención de títulos, esa participación en la Copa Libertadores, los goles en clásicos, eso es lo que queda más, lo que la gente recuerda, yo en lo personal me quedo con el cariño de esa gente que siempre te apoya y cuando las cosas van mal te alientan y te siguen, agradecerles a esa gente por todo y lo malo la lesión, el momento que no me dejaron entrenar, esos diez días que volví a cumplir mi contrato y no me permitieron entrenar, eso fue lo más triste. Digamos que yo se la realidad, sé que muchas veces se olvidan de algunas cosas que en algún momento estas bien y todo es maravilla pero cuando pasa lo que paso, yo lo tenía claro y es triste cuando lo vivís ese momento, ese momento fue triste porque nadie me llamó, estuve diez días entrenando con los arqueros, yo los pateaba y hacia un poco de físico, ese fue el momento no doloroso sino triste.



-¿HABLANDO DE LO BUENO, DE LOS CLÁSICOS, SER EL MÁXIMO GOLEADOR QUÉ SIGNIFICA PARA TI?



Como te decía son las cosas bonitas que quedan, cuando llegué aquí ni me lo esperaba hacer tantos goles, tener esa posibilidad, todo es gracias al trabajo del equipo, de los compañeros como siempre lo he recalcado, es bonito, cada clásico es algo especial, a uno le encanta como futbolista jugar en estadio lleno y generalmente en los clásicos el Siles está repleto y yo he tenido esa cuota de suerte o de estar en el momento justo para dar último pase; te vuelvo a repetir que soy afortunado de esos momentos y obviamente que me siento muy feliz de seguir marcando en esos partidos.



-¿DE ESOS 23 GOLES WILLIAM HAY ALGUNO QUE DESTAQUE?



Sí, el que más recuerda la gente es el de media tijera, se dio algo que no se da, no es muy común, entonces creo que ese fue muy bonito y por como terminó porque la gente se fue muy feliz, muy eufórica, la única pelota que agarré, gracias a Dios no me patearon, llegó despacito, fue más la ovación cuando agarre el balón que cuando hice el gol, ese clásico me marcó.



-¿CÓMO VES EL FUTBOL BOLIVIANO, TODO LO QUE SE HACE EN TERRITORIO NACIONAL, CÓMO EVALÚAS NUESTRO FUTBOL?



Que estamos lejos, más allá de lo que se hizo en aquella Libertadores, fue también algo aislado, porque justo se dio un momento que estábamos mal, no le ganábamos a nadie pero luego de ese empate en el Maracaná mentalmente nos fortalecimos mucho, cada uno creyó en lo que uno podía dar al grupo y yo creo que fue mas eso, junto con el cuerpo técnico, Azkargorta. Hay material, hay jugadores, pro mientras no se trabaje en las divisiones formativas con torneos paralelos a los de la primera, ya sea sub 14 o de otra categoría, sé que es difícil porque a veces es difícil mantener un equipo de primera y es complicado que cada equipo tenga sub 15, sub 18 por darte un ejemplo, esto es lo que he visto en Uruguay cuando he llegado en inferiores había sub 14, sub 16, sub 18, la reserva y después la primera, todos teníamos torneos paralelos al de primera división y quieras o no eso te va formando y cuando llegas a primera división tienes un trayecto.



-WILLIAM, ¿CÓMO VES EL PANORAMA FUTURO, ES LA CUENTA REGRESIVA POR LA FINALIZACIÓN DEL CONTRATO CON BOLÍVAR?



Con normalidad, no me gusta hablar mucho porque es como estar buscando, si se da se tiene que dar naturalmente y eso es de parte de todos, entonces dejémoslo así, voy a disfrutar estos meses al máximo , ojalá que pueda ser con la pelea por el título que ese es el objetivo. Llegado el término del torneo se verá si quieren seguir contando conmigo y si no, seguiremos por unos años más jugando donde pueda tener la posibilidad, pero obviamente que el agradecimiento por todo este tiempo que he estado aquí lo voy a tener, quiero seguir disfrutando hasta diciembre que es lo que tengo hoy y después veremos qué es lo que se da.



-¿ERES UN QUERENDÓN DE BOLIVIA Y DE ESTA CAMISETA CELESTE?



Sí, aquí en Bolívar he vivido cosas maravillosas, me han pasado cosas muy lindas, siempre he sido agradecido más allá de lo que se pudo haber dicho, yo siempre he tratado de ir con la verdad y al que le guste bien y al que no bueno lo entiendo pero siempre tratando de dejar las cosas claras, así que trataré de hacer lo mejor posible hasta que me toque, uno nunca sabe cuándo termina, de repente puede surgir alguna cosa afuera pero mi idea es quedarme en Bolivia, si no tengo la posibilidad en Bolívar, jugar en Bolivia.



-¿JUGARÍAS EN OTRO EQUIPO?



Si no tengo la posibilidad de seguir aquí, no es una cosa que yo quiera, pero si me surge otra posibilidad, debo analizar, pero mi prioridad es quedarme en Bolívar.



-¿EN SU MOMENTO, HASTA SE HABLABA DE THE STRONGEST?



Sí, se habló en un momento, siempre he agradecido a toda la gente que ha querido contar conmigo, pero no se ha dado, si vuelve a surgir la posibilidad de Bolívar yo feliz.



-¿QUÉ TE DICE LA FAMILIA?



Ahora están viviendo en Uruguay, están estudiando allá mis hijos, eso se extraña muchísimo, de no poder verlos crecer a mis hijos es lo que uno más le duele a uno, saber que esos momentos no van a volver, de poder llevarlos al colegio, son elecciones que a veces se da y solo tratar también de disfrutar esto que es el futbol que no es para siempre, por eso también el esfuerzo de estar lejos de la familia.



-¿CUANTOS AÑOS MÁS JUGANDO AL FÚTBOL?



A veces crees algo y no sucede, por ahí te digo dos años, por ahí juego más o tal vez menos o termina en diciembre, ¿entiendes? Yo me siento muy bien en todo sentido creo que puedo seguir aportando para eso trabajo cada día, así que por ahora me siento bien y creo que voy a seguir jugando un par de años más, hoy mi mente está en disfrutar hasta diciembre, ver lo que va a suceder y jugar un par de años.