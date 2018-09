Méndez y Castedo apelarán fallo por el caso del CAR



12/09/2018 - 08:07:41

Opinión.- Los exdirigentes de la Federación Boliviana de Fútbol Mauricio Méndez y Wálter Castedo manifestaron que apelarán el fallo de tres años de prisión por el caso del Centro de Alto Rendimiento de Vinto, calificándolo de “injusto”.



“Vamos a presentar (junto a Castedo) una apelación los próximos días. Existe otro tema que llama la atención, es que este juicio ya ha prescrito y a pesar de eso nos han mantenido con el proceso”, declaro Mauricio Méndez, extesorero de la FBF.



Méndez hizo conocer su postura luego de conocer el fallo, pero aseguró que no llevó “dinero del fútbol”.



“No existe un solo documento que diga que yo me he llevado un peso del fútbol. No se me acusa porque he tenido una conducta dolosa, malversación o haya usufructuado con recursos del fútbol”.



Patato, aceptó su responsabilidad por omisión en el proceso.



“Quiero dar un mensaje a la dirigencia del fútbol, somos muy ligeros al manejar nuestras instituciones”, culminó Méndez.



Por su parte, Castedo aseguró que “no se llevó ni una piedra de Vinto” y su propósito como dirigente fue dejar un complejo deportivo para Cochabamba.



“Tengo la tranquilidad moral de no haber hecho daño a nadie. Esta visto que la persona que hace obras es objeto de cualquier cosa en este país, hay otros dirigentes que no hicieron nada por el fútbol y están tranquilos”, dijo Castedo.



Asimismo, el actual dirigente del club Destroyers aseguró que está dispuesto a continuar con su postulación a la vicepresidente de la Federación.



“El Presidente (César Salinas) me pide que no me retire y no hay impedimento. Tengo todo el derecho para apelar la sentencia. Todo esto me hace más fuerte y estoy con mucho ánimo”.



La alcaldesa de Vinto, Patricia Arce, manifestó su disconformidad por el fallo de primera instancia para los exdirigentes, como también por la exclusión de la sanción a los otros implicados como José Orias (exprefecto de Cochabamba), Pacífico Otálora (exalcalde de Vinto), Guillermo Bazoberry (exsindico del CAR) y Víctor Hugo López (exasesor legal de la FBF), quienes fueron sobreseídos por el juez que llevó adelante el caso.