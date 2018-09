Juan Manuel Llop espera a los seleccionados para definir el equipo



12/09/2018 - 08:06:20

Diez.- El técnico de Oriente, Juan Manuel Llop, espera la incorporación de los cinco jugadores de su plantel que estuvieron con la selección boliviana en el partido amistoso contra Arabia Saudita, el lunes en Riad. Una vez con Guillermo Viscarra, Luis Haquin, Enrique Áñez, Danny Bejarano y Alexis Ribera, el entrenador definirá el onceno que recibirá a San José, en domingo (19:30) en el Tahuichi.



Se estima que los convocados a la Verde lleguen en las próximas horas, aunque no se precisó el arribo del vuelo que vendrá desde San Pablo (Brasil) se sabe que llegarán a tiempo para el choque ante los santos orureños. La delegación nacional partió la madrugada de ayer desde Riad, con escala en Dubái.



En ese sentido, Llop sabe que tendrá el plantel completo próximamente. De los cinco convocados, cuatro serán seguros titulares: Viscarra, Haquin, Áñez y Bejarano, mientras que Ribera peleará un lugar con Ronaldo Sánchez, que se recuperó de una lesión en la rodilla izquierda y es casi un hecho de que regresará al onceno.



Oriente (17) está obligado a ganar el fin de semana para no desprenderse del líder Royal Pari (22) y del segundo The Strongest (21).