Una persona monitorea el centro de cámaras y nadie atiende llamadas en Cochabamba



12/09/2018 - 07:57:59

Los Tiempos.- El flamante centro de monitoreo y videovigilancia que consta de 24 pantallas, 17 estaciones y tres pantallas transmite en tiempo real las imágenes de 200 cámaras de seguridad instaladas en la ciudad, sin embargo, no tiene el personal mínimo para su funcionamiento.



La situación se verificó ayer en una inspección realizada por el concejal Edwin Jiménez. Asimismo, se evidenció que las cámaras instaladas en el centro de la ciudad presentan deficiencias en las grabaciones, debido a interferencias que afectan la calidad de la imagen.



El centro de monitoreo es parte del sistema “Cochabamba Ciudad Segura”, que está en el C4 (Centro, Comando, Comunicación y Cómputo), ubicado en la calle Santiváñez.



La Alcaldía invirtió 112 millones de bolivianos en su instalación y actualmente se investiga la compra de equipos a Huawei y Hansa, porque no estaba en el POA de 2016.



Tras la inspección, Jiménez aseguró que la falta de personal es evidente e impide el funcionamiento cabal del programa de seguridad ciudadana. “Sólo hay una persona en la planta baja y alta. Eso nos preocupa porque se ha hecho una inversión cuantiosa y se debe buscar que el programa funcione”, apuntó el legislador. Explicó que, desde 2017, la partida de la dirección de “Cochabamba Ciudad Segura”, que figura en el Plan Anual Operativo, no presentó movimientos económicos.



Añadió además que la inversión de más de 100 millones de bolivianos debe ser justificada y cumplir el objetivo mejorar la seguridad.



El jefe del Centro Automático de Despacho (CAD) del C4, César Cabrera, manifestó que hay cinco personas trabajando, cuatro son consultores y un responsable. “El sistema está funcionando, pero se necesita personal (…) Actualmente, somos cinco encargados de hacer funcionar el sistema de red inalámbrica y como mencioné tenemos un problema de interferencia en las cámaras del casco viejo”, apuntó.



Según Cabrera, la interferencia deberá ser solucionada a través de una limpieza del espectro electromagnético.



Añadió que las cámaras graban las imágenes y se tiene material almacenado desde noviembre pasado. Sin embargo, al no darse parte a la Policía sobre el monitoreo y sin personal, el sistema no beneficia a la ciudadanía. Contrariamente a la declaración del alcalde José María Leyes, quien dijo que el sistema es una realidad y exitoso, éste requiere de personal.







La transmisión de imagen de 200 cámaras instaladas en la ciudad es monitoreada por una persona.







INSTALACIONES A MEDIAS



A través de la inspección realizada ayer al C4 (Centro, Comando, Comunicación y Cómputo) se observó que el área de recepción de llamadas y sala de despacho cuenta con estaciones de monitores, pero no se halló personal trabajando. Por otro lado, en el área de Soporte Técnico y de Archivos se acumulan cajas de equipos de Huawei.



Por último en el área dirigida para descanso de personal de turno, ayer se realizaba el armado de literas.