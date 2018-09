Policía desbloquea Unduavi y cocaleros persisten



12/09/2018 - 07:53:59

El Diario.- Los productores de coca de La Asunta continuarán con sus medidas de presión en defensa de sus cultivos, la libertad de su dirigente Franclin Gutiérrez y los detenidos declaró ayer el presidente del Consejo de Federaciones Campesinas de los Yungas de La Paz (Cofecay), Tito Flores, luego que un contingente de al menos 200 policías intervino el bloqueo de la carretera a los Yungas, donde se detuvo a cinco personas e incautó dos vehículos en cuyo interior encontraron uniformes policiales camuflados, documentos y otros objetos, supuestamente, propiedad de los bloqueadores.



El dirigente afirmó que tras “la arremetida del Gobierno, los productores de coca movilizados se trasladaron a otro punto donde continuarán con sus medidas de presión y evaluar nuevas acciones de protesta”.



“El amedrentamiento y la persecución es la política que utiliza el Gobierno pero estamos más fortalecidos. Esta lucha es hasta lograr nuestro objetivo y no descartamos determinaciones más radicales, como la huelga de hambre. (…) Hemos tenido que escapar al monte, algunas delegaciones se estaban yendo a otros lugares y esa situación han aprovechado”, declaró Flores.



HECHOS VIOLENTOS



Entretanto, el viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, informó que la acción policial en el sector Unduavi, carretera que une La Paz con los Yungas (Coroico y Chulumani), fue específicamente para desbloquear la carretera y evitar hechos de violencia que hubieran realizado los bloqueadores, en perjuicio de quienes necesitan realizar viajes y contra los transportistas.



Un contingente de al menos 200 policías, al promediar las 6.00 horas de ayer, ingresó hasta el lugar del bloqueo y procedió con la limpieza de la “alfombra de piedras”, puesta por los bloqueadores, ante los daños ocasionados a los motorizados públicos y particulares.



En respuesta, los cocaleros huyeron al monte, desde donde lanzaron piedras a los uniformados, circunstancia en la que cinco productores de coca fueron aprehendidos, identificados como Mario Tinta Flores, Claudio Tinta Flores, Alfredo Rojas, Delfín Calle Callao y Antonio Almanza Castillo, además de la incautación de dos motorizados, los mismos que fueron liberados la noche de ayer.



No obstante, el viceministro Quiroga afirmó que la movilización de los productores de coca de La Asunta no tuvo el despliegue ni la magnitud con la que se amenazó, en sentido de cercar la ciudad de La Paz y efectuar otras acciones.



ABANDONARON DOS VEHÍCULOS



“Tenemos informe de que, incluso, abandonaron dos vehículos que utilizaron para este bloqueo, donde se ha podido encontrar al interior de los mismos varias mochilas, ropa camuflada, un carnet de identidad, actas, sellos de dirigentes listas de los cultivos excedentes que hubieran tenido y manejaban ellos como Adepcoca. Todos estos elementos han sido colectados y trasladados a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), como prueba de los bloqueos y sobre esa base analizar la situación legal de los cocaleros”, afirmó la autoridad.



Al respecto, el dirigente Flores manifestó su desconfianza respecto de las supuestas pruebas que los uniformados hubieran colectado. “Los del Gobierno son diestros para inventarse pruebas. No nos sorprende que se inventen que tenemos armas o cachorros de dinamita,ellos van a manejar esas pruebas y se van a inventar de todo para encarcelar a nuestros compañeros”, apuntó.



A su vez, la autoridad de Gobierno señaló que la vía La Paz - los Yungas se encuentra expedita y el tráfico se desarrolla con total normalidad. Asimismo, dijo que continúan las tareas de erradicación de cultivos de coca en La Asunta, tal como fue previsto.