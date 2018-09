La crisis del peso argentino frena economía de Yacuiba



12/09/2018 - 07:47:09

El País.- Si bien las tiendas en las calles comerciales de la ciudad fronteriza de Yacuiba -como la Comercio, Campero y adyacentes- están abiertas, sus vendedores se quejan que no hay ventas desde que empeoró la crisis económica en Argentina, los ciudadanos de ese país dejaron de ingresar a territorio patrio para comprar artículos que antes les resultaban más baratos.



En el paso fronterizo San José de Pocitos, ayer que era día de feria se observaba que carritos de mano ingresaban al sector nacional llenos de comestibles, vinos y artículos de limpieza fabricados en el vecino territorio, y retornaban nuevamente vacíos.



La presidenta del directorio del mercado Central de Yacuiba, María Cruz, contó que el sector gremial en general la está pasando muy mal porque sus ventas dependían de la visita de ciudadanos argentinos. “Prácticamente vivíamos de lo que venía la gente argentina, ahora la mayor parte de los puestos del mercado están cerrados porque las compañeras se van a vender a otros lugares”, se quejó.



Fluidez

En la misma línea, el propietario de un supermercado, José Gómez, apuntó que Yacuiba no tiene una economía propia, la población se acostumbró a vivir del comercio, a que el argentino llegue a la población, compre y eso provocaba la fluidez de dinero, de mercancías, pero que todo eso acabó y las ventas bajaron visiblemente.



“Ellos venían, cambiaban pesos a bolivianos compraban ropa y artículos que provienen de Santa Cruz y ahora por el bajo valor de su moneda no pueden venir y comprar acá y eso debilita las ventas -argumentó-, llevar a su país tampoco les conviene porque allí les costaría el triple del valor”.



Según su percepción, esto ha hecho que la economía esté más lenta, además no hay una estabilidad en el cambio del peso argentino, unos días está a 0,14 el boliviano y otros sube intempestivamente a 0,19.



“El comercio en Bolivia ha decaído bastante”, dijo a su vez, el periodista de radio Frontera Ricardo Camacho, porque el fenómeno de la caía del peso argentino afectó a los vendedores que trabajaban con esta moneda, lo que ha hecho que muchos de ellos decidieran cerrar sus negocios o simplemente ahora solo manejan dinero boliviano.



Entretanto, el librecambista Félix Palma, observando la calle donde se encuentra su negocio, apuntó que ahora ya no se ve circular a las personas como hace algún tiempo porque ya no hay compradores procedentes de la Argentina o que vayan a adquirir dinero boliviano, y eso afecta bastante a su rubro.



“Las crisis argentina nos afecta bastante, reiteró, nosotros no podemos hacer nada, porque es algo que sucede en otro país y nos afecta pero no podemos hacer nada, no podemos decir nada, paulatinamente va bajando el cambio de moneda boliviana con la argentina. Estábamos acostumbrados a las subidas y bajadas y sabíamos cuando debemos comprar y cuando no, ahora no hay ni para comprar, desparecieron los pesos argentinos”, argumentó.



La situación en Bermejo es crítica



Según datos de la Alcaldía de Bermejo, el comercio en ese punto fronterizo generaba aproximadamente 100 millones de bolivianos al mes. Eso le convertía, conjuntamente con la industria azucarera, en la columna vertebral de la economía de la ciudad triangulo del sur, que en la actualidad se ve golpeada y en declive a causa de la crisis en Argentina.



Para el ejecutivo de la Federación de Gremiales de Bermejo, Freddy Rueda, la situación de su sector es crítica porque las ventas bajaron casi en un 100 por ciento. Vaticinó que eso no solo afectará en los puntos fronterizos, sino también a Santa Cruz y La Paz, porque él y sus compañeros traen la mercadería al por mayor desde esas ciudades.



El dirigente comentó que en los últimos días de agosto, cuando el tipo de cambio del peso argentino bajó a 0,14 bolivianos, parte de sus compañeros perdieron incluso hasta el capital de sus productos, pues la devaluación les tomó por sorpresa. Luego volvió a subir a 0,17, pero por la inestabilidad, al margen de que los argentinos no vienen a comprar a Bolivia, sus compañeros decidieron cerrar sus puestos de ventas, principalmente los minoristas.