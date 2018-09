Juan del Granado: Hay que defender el 21F y también estar listos para la batalla electoral



12/09/2018 - 07:35:48

Los Tiempos.- Juan del Granado (Cochabamba, 1953) asegura que las energías del país no se han agotado ni se agotarán con el Movimiento Al Socialismo (MAS). Superando la derrota de 2014, Juan “Sin Miedo” se reinventó en el escenario político y ahora asesora y capacita a nuevos líderes. Lejos de la primera línea de fuego, pero nunca fuera de la batalla política.



-¿Qué hacer ante la Ley de Organizaciones Políticas (LOP)?

-El espíritu inicial del proyecto era positivo. Una LOP es fundamental y creo que tenía contenidos positivos, aunque era una ley limitada también.



Tengo el criterio de que se requiere urgentemente una norma integral que regule las relaciones de los partidos con la sociedad, con el Estado y la relación interna de los partidos, entre militantes, entre dirigentes, este tercer aspecto quería encarar esta norma.



Pero qué ha ocurrido, el MAS ha despojado del proyecto de ley de estos contenidos, con una maniobra que al acortar los plazos convierte a la norma en un instrumento de política partidaria que tiende a ver los intereses de un partido que está desde hace dos o tres años en un intento prorroguista e inconstitucional.



El MAS, en concreto, persigue con este acortamiento de plazos anticipar la dilucidación del 21F, que debía ser en julio de 2019, a octubre de este año. El TSE tiene que definir si están habilitados o no.



El MAS, con eso, se evita 10 meses de un permanente proceso de desgaste político, porque la ciudadanía urbana está acumulando día a día una capacidad de contestación muy vigorosa en contra del prorroguismo.



-¿La oposición debe ir a primarias?

-En mi criterio, no hay dónde perderse. El TSE tiene que inhabilitar a Evo Morales porque el fallo del TCP no tiene efecto retroactivo, no puede aplicarse sobre el referendo del año 2016.



El segundo objetivo es el de precipitar los tiempos político-electorales para una oposición democrática que está en vías de articulación, que no acaba de definir una visión alternativa de país, de definir sus contenidos unitarios. La oposición democrática ha estado diferenciando en dos momentos distintos la lucha política de este tiempo. Un primer momento largo que era la defensa del 21F, la oposición decía primero defendamos el 21F, logremos ese objetivo, después planteemos una propuesta electoral. Pero ahora hay que hacer las dos cosas al mismo tiempo. Hay que defender el 21F hasta el último día, pero al mismo tiempo tiene que formularse una propuesta electoral y política alternativa.



En noviembre se va a resolver en manos del TSE si Evo puede o no ser candidato. Y antes hay que inscribir candidaturas. Entonces, no puedes esperar que la vigencia del 21F, en mi criterio incontrovertible, no puedes esperar que ese objetivo se cumpla si no inscribes antes a los candidatos de tus binomios, porque si no quedas fuera.



Y está claro que en 2019, con Evo habilitado ilegalmente o sin Evo, hay elecciones. Y entonces, si no participas en las elecciones, estás dejando el escenario de la confrontación democrática, te excluyes del campo democrático y no tienes otro escenario dónde ir, sino preguntémosle a la oposición venezolana, que se ha quedado fuera del escenario.



-Algunos dicen que el TSE habilitará al Presidente.

-Pero esa desconfianza se acrecienta porque el TSE no ha reclamado la usurpación de funciones que ha hecho con motivo de esta ley la ALP. La CPE señala que es competencia exclusiva del TSE la organización, administración y conducción de procesos. Es una ley inconstitucional. Esa confianza va a ser recuperada cuando el TSE inhabilite Evo Morales y García Linera.







“HAY QUE SUMAR A LAS CLASES POPULARES”



Para el exlíder del Movimiento Sin Miedo, la clave de una victoria será sumar en un bloque a los colectivos ciudadanos, los partidos y las clases populares.



“La unidad, en primer lugar, tiene que reunir a la emergencia de clases medias urbanas con la disidencia indígena, sindical, cocalera, con la disidencia campesina de Achacachi, indígenas de tierras bajas. También la unidad territorial, tenemos que unir oriente con occidente, no pueden ir separados, y tenemos que sumar ahí a los partidos”.







“EL PROYECTO DEL MAS SE HA AGOTADO DEBIDO A CINCO GRANDES FRACTURAS”



El exalcalde de La Paz, Juan del Granado, asegura que el tiempo del MAS terminó. “En estos 13 años se ha agotado un proyecto estatal que propuso y que conducía el MAS, era un proyecto estatal de sociedad que logró gran adhesión en sus inicios. El MSM apoyó con gran entusiasmo y esperanza el primer tiempo de este Gobierno ”, dijo.



Empero, aseveró que “teníamos la posibilidad de un cambio trascendental en la vida de los bolivianos, pero eso se ha quebrado, se ha agotado”.



Del Granado enumeró cinco fracturas que llevaron al desgaste del MAS. “Primero, la fractura ética, la corrupción, que era uno de los grandes contenidos del proceso. Frente al pillerío neoliberal, se esperaba el restablecimiento pleno de la ética. Pero no, la corrupción se expandió más que en Gobiernos anteriores”, dijo.



La segunda ruptura fue la de las libertades con el autoritarismo, con la intolerancia y la violación de derechos humanos.



La tercera fractura fue de la institucionalidad, con el hegemonismo, el copamiento de los poderes, la eliminación de un mínimo de independencia en los poderes del estado.



La cuarta fractura, la económica, con el despilfarro de grandes recursos con motivo de precios internacionales y que no han dado lugar a un modelos productivo alternativo.



Y la fractura indígena, un Gobierno que nació con perfil de inclusión indígena se ha quebrado con el extractivismo y el antiindigenismo expresado en Chaparina, en la liquidación de áreas protegidas.







“NI VENEZUELA NI ARGENTINA”



“Necesitamos renovación ética y política, no volver al pasado ni quedarnos en el presente. Ni Venezuela ni Argentina pueden ser nuestro futuro. Tenemos nuestra particularidad, no hay un paradigma en particular en el que mirarnos, nosotros tenemos que crear el nuestro”.