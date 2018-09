MAS aconseja a Evo acercarse a la gente y dejar chistes machistas



12/09/2018 - 07:34:45

Página Siete.- Las elecciones generales de 2019 se acercan y legisladores del oficialismo están preocupados por las críticas constantes de la oposición hacia el presidente Evo Morales. Por ello, en las recientes reuniones de bancada recomendaron al Primer Mandatario que deje de lado las bromas machistas y que se acerque más a la gente.



El diputado Sergio Choque explicó que Morales asiste a las reuniones de bancada de los jueves y en estas últimas semanas surgieron algunas críticas.



“Siempre surgen críticas al Presidente en muchas situaciones. Las hermanas, por ejemplo, le llamaron la atención (para) que no bromee mucho con el tema de las mujeres. A veces en sus discursos lo hace y la oposición se agarra de ello y empieza a decir que es machista (...). Estamos preparándonos para las elecciones generales de 2019, es en este sentido que han ido las recomendaciones”, indicó.



Al respecto, la diputada Concepción Ortiz admitió que aunque el presidente Morales tiene “esa forma de ser”, él debe cuidar su imagen, porque algunos opositores aprovechan estas bromas para “dañarlo”.



“Se le dijo al Presidente que un poquito se cuide de esos chistes (...). Él tiene que tener cuidado porque la derecha después aprovecha para dañar al Presidente”, expresó la legisladora.



El Primer Mandatario contó chistes machistas en más de un discurso. En noviembre de 2015, en un acto público, se dirigió a la entonces ministra de Salud, Ariana Campero, e hizo alusión a su soltería y le dijo: “No quiero pensar que es lesbiana”. En marzo de este año, el Jefe de Estado pidió a la ministra de Cultura, Wilma Alanoca, poblar El Alto y le ofreció un diputado para este fin.



El jefe de bancada en Diputados, David Ramos, explicó que en las últimas reuniones de bancada, surgieron “críticas constructivas” para el mandatario.



“Tratándose de que incursione en una coyuntura muy especial: las futuras elecciones, y en este contexto debe cuidar cualquier broma, chiste (porque) siempre es mal utilizado por la oposición y eso aprovecha para satanizar”, indicó.



El diputado Basilio Velásquez afirmó que en la reunión del jueves pasado, se pidió a Morales cuidarse de los medios de comunicación que “distorsionan cualquier broma hacia las mujeres”.



Agregó que los consejos para el Presidente “fueron con miras al futuro de las elecciones. Tenemos que ser pasivos, de ser bien conciliadores”.



Al respecto, el vicepresidente del MAS, Gerardo García, señaló: “Hay mucha gente que no lo entiende al Presidente y para eso es mejor que cuide esas bromas”.



Otras recomendaciones



Choque también dijo que se pidió al Primer Mandatario ser “más cercano” a la gente y que se “muestre más humano”.



“Se le ha pedido inclusive que cuando llegue al Palacio de Gobierno o a los actos salude a la gente. Muchas veces, por el trabajo, el apuro, se va directo al acto o se entra directo a Palacio, ¿no?”, afirmó.



Agregó que también se solicitó a Morales contar un poco más de su vida personal en las redes sociales. “Quizá por eso nuestro hermano ha empezado a hacer eso. El Presidente es un buen padre, un buen ciudadano y tiene que demostrar y difundir aquello”, expresó.



El 2 de septiembre, Morales tuiteó sobre un encuentro con su hija Evaliz y cómo preparó “un tambaquí” para ella, con el fin de celebrar su colación de grado. Los dos fines de semana siguientes publicó que trotó con la joven y con otros funcionarios.



“Se le ha pedido que se muestre como un padre que defiende a su familia. Él es un padre, tiene hijos. En esa dinámica es un hombre público, tiene que también hacer conocer lo que siente como padre (...). Estamos en este momento, antes de las elecciones de 2019, y tenemos que prepararnos, preparar a nuestro Presidente”, dijo el diputado Víctor Ramírez.



Velásquez contó que se recomendó al Presidente que muestre una imagen “más cercana” a la sociedad. “Cuando llega a un acto, cuando va a una comunidad, su seguridad no deja a acercar a nadie, ni a las autoridades y eso ve la gente que asiste a los actos, no es bueno”, sostuvo.