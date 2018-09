Se electoraliza el ambiente rumbo a las primarias de enero



12/09/2018 - 07:33:21

A casi una semana de que se promulgara la nueva Ley de Organizaciones Políticas, empieza a electoralizarse el ambiente en el país.



Mientras el Movimiento Al Socialismo (MAS) reafirma su posición de postular a Evo Morales a las primarias para las elecciones presidenciales 2019, en la oposición los frentes políticos también empiezan a trabajar en sus estructuras, organización y coordinación con sus militancias.



La nueva ley establece la aplicación de las elecciones primarias para que los partidos políticos definan sus candidatos presidenciales internamente para las elecciones generales del 2019.



Aunque aún no existe un calendario oficial para los comicios por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), las elecciones primarias podrían realizarse en enero 2019.



Posición. El Movimiento Demócrata Social (MDS), está trabajando en la organización de su Plan de Gobierno y la inscripción de sus militantes.



Vladimir Peña, representante de Demócratas indicó que actualmente están trabajando en la organización de su estructura política.



Señaló que aún no hay reglamento para la nueva ley, un calendario electoral y menos aún la convocatoria del TSE, por lo que considera no oportuno referirse a posibles candidatos que se presenten en este frente político para las primarias. "Tenemos una estructura propia, estamos construyendo un programa de Gobierno con el pueblo. Somos la primera organización política opositora con mayor militantes, pero lo que sí es seguro es que Demócratas va a estar en las elecciones presidenciales del 2019", manifestó Peña.



Una misma posición tuvo Óscar Ortiz, senador de Unidad Demócrata (UD) y miembro de MDS.



Aunque desde el MAS días atrás señalaron que Ortiz y Carlos Mesa, podrían ser el binomio opositor que enfrentará a Evo en las elecciones generales, Ortiz no quiso referirse al tema en específico ante la consulta de los periodistas en La Paz. "Yo creo que en el MAS están nerviosos y desesperados por llevarnos a discutir de candidatos. Lo que quieren es pasar la páginas de las protestas del 21F, porque no quieren que se insiste en que Evo Morales y Álvaro García Linera no pueden ser registrados como candidatos ni en las primarias", remarcó.



Acercamiento. El alcalde de La Paz, Luis Revilla, afirmó que seguramente se intensificarán las conversaciones sobre alianzas para las elecciones de 2019; sin embargo, aclaró que aún no habló de candidaturas con ningún partido, y que la posición de Soberanía y Libertad (Sol.Bo) es no ingresar a “juntuchas” que no tengan comunidad ideológica.



"El alcalde no entrará en una juntucha donde nadie se entiende, donde nadie tiene comunidad ideológica y dónde, en caso de ganar una elección, imagínense el caos que eso significaría para el país", dijo.



Señaló que hay políticos con los cuales no podrá hacer alianzas, porque no están de acuerdo con los postulados de su partido. Recordó que justamente dejó el “Grupo de los 6” debido a que había “grandes diferencias” con su perspectiva de renovación.



Días atrás representantes de Demócratas dijeron que estaban en conversaciones con Revilla y Carlos Mesa para las elecciones de 2019. Al respecto, el alcalde paceño aclaró que tiene conversaciones con todos los partidos, incluso al MAS.



Sobre realizar las alianzas, indicó que Sol.Bo maneja dos criterios: primero la renovación política, dando espacio a jóvenes y mujeres, y segundo la comunidad de ideas en términos de programa.



Respecto a la posible candidatura de Carlos Mesa, Revilla sostuvo que el expresidente debe manifestarse si postulará el 2019; sin embargo, habrá que ver si está dispuesto a que sus aliados llenen las listas de candidatos.



Alianzas. Por su parte el gobernador de La Paz, Félix Patzi, informó que su partido, Movimiento Tercer Sistema (MTS), ha decidido no realizar alianzas con otras organizaciones políticas con miras a las elecciones 2019. "Nosotros hemos decidido como Movimiento Tercer Sistema claramente que no vamos a hacer la alianza, eso está bien claro, porque desde nuestro análisis no es pertinente", dijo.



Consultado sobre si se sumaría a la alianza que gesta Demócratas con Luis Revilla y Carlos Mesa, Patzi indicó que para el MTS las alianzas no son pertinentes en este momento histórico.



A diferencia de Patzi, el Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) manifestó que está dispuesto a "cualquier alianza" política para las primarias con el objetivo de hacer frente al MAS, incluso habla de apoyar a Carlos Mesa y ve a Samuel Doria Medina como un empresario exitoso.



Militancia. En tanto, el diputado Sergio Choque (MAS) declaró que Álvaro García Linera no sería candidato si su renuncia hubiera sido "irrevocable", por lo que puede suceder como ocurrió en 2014; aunque sostiene que acatarán lo que diga el líder del MAS, Evo Morales, porque en varias oportunidades lo calificó como "insustituible".



Por otro lado, el dirigente cocalero Leonardo Loza advirtieron, que no permitirán que la oposición gobierne si es que gana las elecciones generales el 2019.



Pero hay que alertar. Si algo pasa con nuestra revolución yo siento que el país estará condenado al caos, estaría condenado al desastre económico y a una crisis económica, política y socialmente hablando. Sufriría el peor desastre", declaró Loza.