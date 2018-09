MAS usó a funcionarios públicos para anotar a nuevos militantes



12/09/2018 - 07:31:57

El Diario.- El Movimiento al Socialismo (MAS) admitió que no sólo registraron a los servidores públicos de todos los ministerios y otras reparticiones del Estado, sino que los usaron para que vayan a inscribir a sus militantes de diferentes regiones del país. Advierten que estos deben estar comprometidos con el proceso de cambio o, caso contrario, renunciar a sus cargos.



“Hemos repartido libros a todos los ministerios y en cada una de estas instancias se inscribieron a los funcionarios (…) además se han hecho cargo de recorrer algunas regiones del país para continuar con este procedimiento”, dijo el vicepresidente del MAS Gerardo García.



Servidores de distintos estamentos del Estado denunciaron que fueron obligados a inscribirse además de tener que aportar con montos económicos para las arcas del partido oficialista. El diputado de Unidad Demócrata (UD) Wilson Santamaría denunció que también se está obligando a que los familiares de los funcionarios se inscriban de forma obligada.



El partido oficialista comenzó en mayo pasado la inscripción y reinscripción de sus militantes, estos en el marco de la campaña que realiza con miras a sumar votantes para las Elecciones Primarias que se realizarán en enero del próximo año.



MILITANTES



García también afirmó, que por decisión de la Coordinadora Nacional por el Cambio (Conalcam), para ser funcionario gubernamental no sólo se requiere de capacidad técnica, sino que además es necesario que sean militantes del partido oficialista porque deben estar comprometidos con el proceso de cambio.



“Ya no es una época que solamente sean tomado en cuenta por su capacidad técnica, sino también tienen que ser militantes del MAS y ser parte de este proceso de cambio”, resaltó el dirigente.



Advirtió que deben agradecer al Presidente por los beneficios que recibieron los servidores públicos, entre ellos que son los que reciben el incremento salarial y del doble aguinaldo.



Sin embargo, el senador de UD Arturo Murillo advirtió que obligar a los funcionarios a que se inscriban como militantes puede ser una peligro para el partido oficialista, porque estos pueden votar a favor de otro candidato que no sea del MAS.



“Lo que no está entendiendo el MAS, que una cosa es obligar a la gente para inscribirse y otra cosa es cuando vayan a votar. Cuidado que a los que están obligando vayan a votar en contra del binomio trucho y sus cálculos salgan mal. Dejen de abusar de su poder”, resaltó el legislador.



UN PASO AL COSTADO



El senador del MAS, Efraín Chambi manifestó que los servidores deben tomar conciencia e inscribirse de forma voluntaria y libre. En caso de que no estén de acuerdo con el proceso de cambio y las políticas de Gobierno deben dar un paso al costado y dejar sus cargos a otros que apoyan a Morales.



“No es bueno obligar pero si no compartes las políticas del MAS deben dar un paso al costado, este es un proceso que se construye con personas comprometidas y convencidas con este proceso histórico. Al no querer inscribirse están demostrando que no están comprometidos con mejores días”, puntualizó.



AUTORIDADES



El ministro de Relaciones Exteriores, Diego Pary, se reinscribió ayer en la casa nacional de campaña del instrumento político oficialista, donde reafirmó su compromiso para continuar trabajando con el gobierno y apoyar la repostulación del presidente Evo Morales para un cuarto mandato. A pesar de que existen candados constitucionales para que continúen en el poder.



En ese contexto, García dijo que al estar en un Gobierno de MAS-IPSP, también se decidió que los ministros, viceministros, directores de las unidades descentralizadas del Estado se inscriban como militantes.



El presidente de la Cámara de Senadores, Milton Barón señaló que renovó su inscripción como militante del MAS.