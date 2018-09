Revilla admite que habla con Demócratas y el MAS



12/09/2018 - 07:29:01

Opinión.- El alcalde de La Paz y jefe de Soberanía y Libertad (SOL.bo), Luis Revilla, confirmó que tuvo un contacto con el Movimiento Demócrata Social (MDS), y reveló que también conversó con el presidente Evo Morales y otros representantes del MAS, pero dejó en claro que no se abordaron temas de candidaturas.



"La conversaciones son permanentes. En democracia no está prohibido ni restringido, nosotros tenemos conversaciones con todas las fuerzas políticas. También converso con gente del MAS, porque se hacen evaluaciones políticas, porque uno tiene amistad, porque intercambiamos criterios sobre la coyuntura, lo propio hacemos con los Demócratas", aseveró Revilla, según ANF.



El lunes, un diputado de la fueza opositora Movimiento Demócrata social (MDS) informó que han tenido acercamientos con Revilla y el expresidente Carlos Mesa, en busca de alianzas y candidatos para las primarias, que se celebrarían en enero próximo.



PRESIDENTE Un periodista le preguntó si era cierto que sostenía reuniones con el presidente Evo Morales. “Evidentemente en los últimos días tuvimos una reunión con él, pero para plantearle el tema de horario continuo, para pedirle que lo consideren en gabinete. El Presidente tuvo la gentileza de recibirme y de decirme que lo analizarán, en absoluto se tocó el tema político”, respondió, según el periódico El Deber.



ODIO Y RACISMO La autoridad advirtió que en algunas agrupaciones de oposición se promueve un discurso de “racismo y odio” que hace imposible una alianza con su partido de cara a las primarias y las elecciones presidenciales de 2019.



"Hay otras fuerzas políticas u otros actores políticos que desde la oposición están actuando con racismo y con odio, y de eso nosotros no vamos a ser parte", manifestó Revilla en conferencia de prensa. Emplazó también al expresidente Carlos Mesa a que decida si será o no candidato presidencial.



"Carlos Mesa tiene que decidir si va a ser o no candidato, para que las fuerzas políticas opten por hablar con él", dijo.



No obstante, criticó que, si bien Carlos Mesa es el opositor que lidera las encuestas, se lo vea como un elemento clave de renovación, ya que él ya fue presidente y vicepresidente del Estado.