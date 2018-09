Fancesa recibe 43 propuestas para flete de carga de cemento a Santa Cruz



11/09/2018 - 20:50:22

Sucre, (ABI).- El síndico de la Gobernación de Chuquisaca en la Fábrica Nacional de Cemento Sucre S.A., Yersin Oblitas, informó que se recibieron 43 propuestas a la primera convocatoria pública nacional para la licitación del flete de carga, con prioridad a la ciudad de Santa Cruz.



"Hay alrededor de 43 propuestas, entre ellas, muchas empresas de transporte, no se abrieron todavía ni se revisaron las mismas, pero el precio tope es de 13 bolivianos por bolsa de cemento a Santa Cruz", informó a los periodistas.



Oblitas dijo que la convocatoria pública para transporte de cemento interdepartamental e interprovincial incluye las ciudades capitales de Santa Cruz, Cochabamba, Potosí, La Paz, Tarija, Oruro y Beni.



"Puede ser que existan propuestas económicas de menor precio, no descartamos eso, entonces, eso continúa, se firmarán los contratos respectivos con las mismas, no se perjudica al transporte pesado, ni se quiere dañar", fundamentó.



Fancesa determinó reducir el pago por bolsa transportada a Santa Cruz de 15 a 13 bolivianos.