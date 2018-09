Cardenal pide ver las cosas buenas que hizo el Gobierno y no truncar un proyecto que saca el país hacia adelante

11/09/2018 - 20:47:02

Tarija, (ABI).- El cardenal, Toribio Ticona, pidió el martes a la población "ver las cosas buenas" que hizo el actual Gobierno en favor de los pobres del país y no truncar un proyecto que está sacando el país hacia adelante.



"No hay que ser ciegos ni sordos, porque sabemos desde que ha entrado el actual Gobierno se han hecho muchas cosas buenas en favor de los pobres", afirmó en un contacto con los periodistas.



Llamó a todos los bolivianos a buscar la unidad y el entendimiento para que el país pueda avanzar y brindar mejores días a la población.



"No tenemos que estar resentidos, ni con odio, más al contrario con amor, el que gana ganará, pero de todas formas si uno muestra su programa y uno hace el bien a los demás, el pueblo lo va aceptar, por más que tengamos debilidades, como todos lo tenemos", reflexionó.



A su juicio, truncar un proyecto que está sacando hacia adelante al país no sería una buena señal.



El Cardenal boliviano participó el martes en el encierro de la fiesta grande del patrono San Roque en Tarija, donde más de 5.000 chunchos recorrieron bailando la ciudad.