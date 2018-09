El MAS no dejará gobernar si la oposición gana las elecciones el 2019

11/09/2018 - 20:36:48

Los Tiempos.- La diputada Juana Quispe (MAS) y el dirigente cocalero Leonardo Loza advirtieron, este martes, que no permitirán que la oposición gobierne si es que gana las elecciones generales el 2019.



Loza, al ser consultado si permitirán que la oposición gobierne, en caso de ganar las elecciones, respondió: "No. Nosotros nunca vamos a permitir que nuevamente se enajenen los recursos naturales, nunca más vamos a permitir que se violen los derechos humanos de los más humildes".



El dirigente aseguró que es una hipótesis que no sucederá, en relación a una eventual derrota del MAS en las urnas en las próximas elecciones nacionales de 2019 y una victoria de la oposición como han vaticinado varios voceros opositores.



La diputada Juana Quispe le secundó en esta posición y amenazó.



Ambos aseguraron -por separado- que los opositores "No están preparados para gobernar", afirmó el dirigente cocalero, porque su objetivo sería "robar" y "enajenar" los recursos naturales del país.



Quispe recordó que por ejemplo "El pueblo en aquellos tiempos también ha tumbado al Goni (Gonzalo Sánchez de Lozada) (y) Hormando Vaca Diez también quería ser presidente", recordó la legisladora.



En el mes de octubre de 2019 está previsto que se celebren las elecciones generales para la elección del presidente, vicepresidente y los miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional.



El MAS está al frente del Gobierno desde el 2005, el presidente Evo Morales busca su cuarta reelección en los comicios de 2019; pero las plataformas ciudadanas y los partidos y organizaciones políticos exigen su inhabilitación en cumplimiento del referéndum 21 de febrero de 2016.



Para los oficialistas su candidatura es un hecho y no está en discusión, pese a que el Tribunal Supremo Electoral dijo que se pronunciará sobre los candidatos una vez que se inscriban para las elecciones primarias, proceso que está previsto en la Ley de Organizaciones Políticas (MAS).



El partido gobernante tiene una cultura de la movilización permanente, y el Gobierno durante estos casi 13 años se ha arropado de las organizaciones sociales que han expresado su deseo de gobernar 500 años.



Las advertencias fueron lanzadas en un escenario preelectoral iniciado por el Gobierno, el MAS y el Tribunal Supremo Electoral al determinar la realización de las elecciones primarias en enero de 2019, lo que ha adelantado a que la oposición empiece conversaciones en los diferentes niveles políticos.