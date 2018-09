Gobierno: La presión no modificará la situación jurídica del presidente de Adepcoca

11/09/2018 - 18:08:02

La Paz, (ABI).- El viceministro de Régimen Interior, José Luis Quiroga, dijo el martes que la presión que ejercen los seguidores del presidente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Franclin Gutiérrez, no modificará su situación jurídica.



"Con ninguna movilización o bloqueo es que se modificará la situación jurídica que pesa en contra Gutiérrez, quien ahora está recluido en el penal de San Pedro con detención preventiva por el asesinato del capitán Daynor Sandoval y otros delitos", dijo a los periodistas.



Según señaló corresponde los dirigentes afines a Gutiérrez sigan el conducto regular para la defensa de su líder.



Quiroga expresó su satisfacción porque productores de coca de base se pronunciaron por no asistir a las convocatorias de Adepcoca, ya que consideran un tema particular que no concierne a una demanda propia del sector.



Señaló que prueba de esa postura es el retorno de la "normalidad" al municipio de La Asunta, en Sur Yungas de La Paz, y de la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC) cuya misión es erradicar la coca excedentaria e ilegal.



"Lo bueno es que la FTC está logrando avanzar con las tareas de racionalización y erradicación de coca excedente e ilegal con concertación, consenso y diálogo en esas comunidades", mencionó.