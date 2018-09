Encuesta: 72% de clientes financieros realizó transacciones por internet el último año



11/09/2018 - 18:01:57

La Paz, (ABI).- La Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), mediante un boletín de prensa, informó el martes que 72% de 25.569 clientes financieros considerados en un encuesta realizó transacciones financieras por internet en el último año.



La encuesta denominada "Encuesta Online Sobre Transacciones a través de Banca por Internet" se efectuó entre el 17 de agosto y el 5 de septiembre.



Del total de las personas que realizaron transacciones financieras mediante internet 45% hizo transferencia de fondos entre cuentas, 33% efectuó el pago de servicios y el restante 22% compró productos.



La encuesta reveló que el 28% de los clientes financieros no realizó transacciones mediante internet en el último año debido a que no sabe cómo funciona, no necesitó realizarlas, porque desconfía de su seguridad, por otros motivos o por que las entidades que usa no ofrecen ese servicio.



"La tercera Encuesta Nacional de Servicios Financieros realizada el año 2017, señaló que el 11% de los encuestados realizó transacciones financieras mediante internet en el último año y el restante 89% no hizo este tipo de transacciones", señaló la nota.



Por otra parte, el índice de satisfacción del servicio de banca por internet llegó a 7,80 sobre 10, donde las mujeres registraron la calificación más alta con 7,92 y los hombres 7,74.



Según grupos de edad, las personas mayores comprendidas entre 60 y más años brindaron una mejor calificación al servicio de banca por internet con 8,37 sobre 10; mientras que las personas más jóvenes, grupos de 18 a 24 años, calificaron de menor manera su satisfacción por el servicio con 7,75.