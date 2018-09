Nick Carter y su esposa pierden el bebé que estaban esperando



11/09/2018 - 16:11:56

Quien.- Este lunes el cantante Nick Carter recurrióa Twitter para revelar que su esposa Lauren Kitt había sufrido un aborto espontáneo en el primer trimestre de gestación. La pareja, que contrajo matrimonio en 2014, no había querido hacer público que estaban esperando su segundo bebé, que ya sabían que sería una niña, debido a las complicaciones que Lauren había experimentado durante los primeros meses del embarazo de Odin, su primogénito, y que les habían llevado a tomar la decisión de esperar antes de confirmar que serían de nuevo padres.



"Que Dios nos conceda algo de paz durante estos momentos. Tenía muchas ganas de conocerla después de estos tres meses. Tengo el corazón roto", ha revelado el intérprete a través de la red social.





El componente de los Backstreet Boys se encuentra actualmente de gira por Sudamérica y recibió la triste noticia horas antes del concierto que tenía previsto ofrecer en Lima, Perú. Aunque en un primer momento se planteó cancelar la actuación, finalmente decidió seguir adelante con el espectáculo para no decepcionar a su público: "Iba a ser una hermanita pequeña para Odin... Va a resultar muy duro, pero por cariño a mis fans de Lima, me subiré al escenario esta noche", afirmó en la misma plataforma.