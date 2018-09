Estos son los cuentos para dormir preferidos de George y Charlotte



11/09/2018 - 16:09:45

Quien.- Para William y Kate es parte importante de la formación de sus hijos mantener una rutina y desarrollar en ellos el hábito de la lectura, según ha detallado el príncipe en sus últimas declaraciones. Prueba de que han tenido éxito en este propósito es que a la princesa Charlotte y al príncipe George les gusta leer antes de dormir y su padre reveló cuáles son sus historias favoritas.



Durante el evento Tusk Trust, llevado a cabo en Londres, William contó que The Gruffalo es la primer elección de los niños cuando se trata de escuchar una historia antes de ir a la cama. Éste es un relato de origen inglés que cuenta las aventuras de un alce intentando sobrevivir en el bosque.





El comentario del Duque de Cambridge salió a colación en este evento, pues se encontró con la pareja autora del libro: Julia Donaldson, escritora, y Axel Scheffler, ilustrador. “Sé quién eres. The Gruffalo es un hit en nuestro hogar”, comentó William cuando los conoció.



William es patrono del Tusk Trust , dedicado a la conservación de especies en peligro de extinción, junto con algunas organizaciones africanas. El encuentro con Donaldson y Scheffler se dio gracias a que el par expuso una escultura en forma de rinoceronte, que hacía alusión al personaje de otro de sus cuentos, The Ugly Five.