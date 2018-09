Tenoch Huerta nos habla de su papel más importante: el de papá



11/09/2018 - 16:05:21

Quien.- Tras terminar las filmaciones de su proyecto en Hollywood junto a la ganadora del Oscar Julianne Moore y con los nervios del estreno de la próxima temporada de la serie Narcos –en la comparte créditos con Diego Luna y José María Yazpik–, el actor mexicano dice estar enfocado en “el pilar más importante”: su hija.



En entrevista durante su participación en el Hay Festival de Querétaro, el actor mexicano compartió que, por el momento, está totalmente enfocado a vivir su paternidad. “Estoy ahí dándole a la crianza de mi cría y, por un momento, disfrutando de una vacación que después de dos semanas ya es desempleo”, cuenta con su peculiar sentido del humor.



Comenta que lo complicado de ser actor y padre es encontrar el tiempo porque siempre “estás chambeando". “Si tú realmente quieres disfrutar de la experiencia de ser papá, vas a buscar darte esa oportunidad de esa ambición", añadió.

Cuenta que cuando está en medio de alguna filmación, tiene el apoyo de su familia, pero, cuando no tiene proyecto, se dedica al cien por ciento a su pequeña Atzin, quien tiene 5 años de edad. “Yo siempre que acuesto a mi hija es como un cruzado, ya sabes, velando por las armas. Me paso la noche velando por mi bien más preciado, por el más caro de mis bienes que es mi hija.”



Tenoch viajará en los próximos días a Nueva York, donde tendrá una función especial de Bel Canto, la cinta que realizó en Hollywood junto a su compatriota Noé Hernández, al japones Ken Watanabe y a la actriz ganadora del Oscar Julianne Moore.



De esta experiencia comenta que es otra industria con distintas dinámicas pero que al final del día, dice, los actores son actores. Uno de los aprendizajes después de filmar esta cinta fue conocer cómo estos actores resuelven en escena. “Te quedas con la boca abierta. Para mí era maravilloso ir a pararme frente a los monitores para ver el trabajo de mis compañeros y era como estar en las primeras filas de las mejores obras de teatro con los mejores actores.”



En conclusión, dice, pudo entender que la sensibilidad y el amor por el trabajo de los directores y actores está en todos lados del mundo y que tuvo la oportunidad de aprender de ellos y de las cultura en la que trabajo. “Eventualmente tendré que ir mejorando mi inglés, pero la experiencia fue bastante enriquecedora,” concluye.



Finalmente, se mostró feliz y nervioso por el próximo estreno de la cuarta temporada de Narcos, una de las series más vistas en Netflix y que llegará a la plataforma el próximo 16 de noviembre. “Voy a estar chambeando en un proyecto que va a estar dando vueltas por todos lados. Eso ya es emocionante en sí mismo, pero además el haber trabajado con los actores que trabajé con los directores que trabajé con toda la gente involucrada en el proyecto es un regalo que no puedo terminar de agradecer.”