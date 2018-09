La extraordinaria historia del perro que Meghan adoptó y ahora vive como royal



11/09/2018 - 16:02:55

Quien.- Desde que se anunciara su compromiso con el príncipe Harry, cualquier detalle sobre la vida de Meghan Markle antes de entrar a formar parte de la familia real británica genera un inmenso interés: desde su trabajo como actriz a su talento para la caligrafía que le ayudó a pagar sus estudios universitarios o las mascotas con las que compartía su hogar en Toronto, Canadá.



De cara a su traslado a Londres, uno de sus queridos compañeros caninos tuvo que quedarse atrás, como explicó ella misma, debido a que su avanzada edad desaconsejaba que realizara un viaje tan largo, pero el otro -un beagle llamado Guy al que adoptó en 2015- la ha acompañado hasta su nueva residencia en el palacio de Kensington.



Ahora el animal se ha convertido en el protagonista de un nuevo libro de ilustraciones titulado "Guy the Beagle: The Rebarkable True Story of Meghan Markle"s Rescue Dog", que se traduciría como "Guy, el beagle: la increíble y verdadera historia del perro rescatado de Meghan Markle" y que saldrá a la venta el próximo 20 de noviembre. El libro narrará la vida del simpático perrito desde que fuera encontrado vagando por los bosques de Kentucky hasta su llegada a Inglaterra, sin olvidar el momento que cambiaría para siempre su destino: cuando la antigua protagonista de la serie "Suits" descubrió su perfil en una app para buscar mascotas llamada "Pet Finder" y decidió acudir a conocerlo en persona en un evento organizado por la protectora A Dog"s Dream Rescue... y fue amor a primera vista. El cuento también incluye divertidas -pero ficticias- anécdotas sobre sus dificultades para adaptarse a su rutina al otro lado del Atlántico, como por ejemplo aprender a ir al baño en su nueva residencia o la ocasión en que se comió por accidente un sandwich perteneciente al príncipe Carlos.



De esta manera Guy -que convive en la actualidad con otro perro llamado Oz que los duques de Sussex adoptaron recientemente- se ha convertido en el último miembro canino de la monarquía en convertirse en un personaje literario: Lupo, el cocker spaniel inglés de los duques de Cambridge, ya cuenta con una serie de libros centrados en sus aventuras en los terrenos del palacio.





"Guy the Beagle: The Rebarkable True Story of Meghan Markle"s Rescue Dog" cuenta con ilustraciones de Gerald Keller y ha sido escrito por el productor y escritor Mike Brumm, y la escritora Camille March.