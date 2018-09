Presidente de Perú: La corrupción se agarra con uñas y dientes del Estado



11/09/2018 - 11:48:21

El Comercio.- El presidente de la República, Martín Vizcarra, advirtió este martes que la corrupción "quiere quedarse donde está" y por ello "se agarra con uñas y dientes del Estado y no lo quiere soltar".



Desde Cajamarca, el mandatario reiteró su llamado para que todos los peruanos se sumen a la lucha contra la corrupción.



"La corrupción no se va a ir tranquilita a su casa, quiere quedarse donde está. Se agarra con uñas y dientes del Estado y no lo quiere soltar. Por eso necesitamos el esfuerzo de todos para combatir y derrotar la corrupción", señaló.



En ese sentido, Martín Vizcarra aseguró que el principal compromiso del Gobierno es desterrar a los corruptos.



"Hay que hacer el esfuerzo todos de desterrar la corrupción que tanto daño hace al Perú. Tenemos que combatir y destruir la corrupción del país y esa es la tarea más importante que nos hemos propuesto. Eso lo vamos a hacer juntos", comentó el mandatario.



Martín Vizcarra destacó que, en sus viajes por todo el país, encuentra rostros de ciudadanos que quieren un país mejor, algo que se podrá lograr luego de retirar a los malos elementos que "a través de la corrupción, no han dejado que el Perú progrese".



“El Perú tiene todas las condiciones para ser un país grande y desarrollado, tiene todo, lo único que necesitamos es retirar a los malos elementos que, a través de la corrupción, no dejaban que el Perú progrese", exclamó.



Añadió que por eso el gobierno ha planteado reformas estructurales que buscan cambiar el país. “Vamos a continuar en ese camino hasta lograr el objetivo. Estoy seguro que con el apoyo de todos lo vamos a lograr", insistió.



Martín Vizcarra dio estas declaraciones como parte de un discurso al dar inicio a las obras de los proyectos de mejoramiento de la infraestructura educativa en las localidades de La Iraca, La Granja, Paraguay, Pacopampa, El Rocoto y El Naranjo, en el distrito de Querocoto, provincia de Chota, Cajamarca.



El lunes, el presidente Martín Vizcarra concedió una entrevista a CNN en Español, durante la que aseguró que su Gobierno utilizará todos los mecanismos constitucionales posibles para cumplir sus objetivos en la lucha contra la corrupción.