Méndez y Castedo son condenados a prisión



11/09/2018 - 08:23:19

Diez.- Wálter Castedo y Mauricio Méndez, ex presidente y vicepresidente, respectivamente, de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) fueron sentenciados este lunes a tres años de cárcel por un tribunal de Cochabamba que le inició un proceso judicial el 2008. El juicio fue instaurado por las actuales autoridades de la alcaldía de Vinto, que denunciaron que el ente federativo quiso adueñarse de manera irregular de las 11 hectáreas donde se construyó para las selecciones nacionales el Centro de Alto Rendimiento en dicha población, distante a 23 kilómetros de la capital cochabambina.



En este tema legal no solo estaba implicado Castedo. También se siguió un proceso a otros exdirigentes de la FBF, a un miembro de la exprefectura y la Alcaldía de Vinto. La denuncia fue por la titulación que se quiso realizar a nombre de la Fundación CAR. En el grupo de demandados estuvieron el expresidente de la Liga, Mauricio Méndez; el exprefecto de Cochabamba José Orias; el exsíndico del CAR, Guillermo Bazoberry, y el exalcalde de Vinto Pacífico Otalora. Según el fallo, Castedo y Méndez tienen una sentencia, el resto quedaron libres de todo cargo.



Ante este panorama, Castedo ya no podrá ser candidato a la presidencia de la División Profesional de la Federación Boliviana de Fútbol. Queda fuera de combate en apego al Estatuto de la FBF (artículo 25, inciso B), que exige a todo directivo la aprobación del examen de idoneidad para ocupar un cargo en el comité ejecutivo.



“Algo raro está pasando. Tengo el apoyo necesario para ser presidente de la División Profesional, pero con esto se me quitó el ánimo. Ahora que se postule el que quiera, ya no tengo ganas”, sostuvo Castedo que anunció que apelará el fallo ante la instancia correspondiente.